Обстріл Києва 7 вересня — у будівлі Кабміну сталася пожежа через атаку РФ

Росія атакувала Київ дронами — пошкоджена будівля Кабміну
Внаслідок нічної атаки російський окупантів на Київ 7 вересня постраждала будівля Кабінету Міністрів. На місці працюють екстрені служби.
Про це повідомило "Суспільне".
У будівлі Кабміну сталася пожежа
Внаслідок падіння уламків дрону у Печерському районі столиці здійнялася пожежа в урядовій будівлі. На місці влучання працюють бійці ДСНС.
"У Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі. Пожежні працюють на місці", — підтвердив інформацію мер Києва Віталій Кличко.
Зазначимо, в ніч на 7 вересня російські окупанти завдали удару по Києва дронами та крилатими ракетами.
Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі та житловій забудові столиці — відомо про двох загиблих та 18 постраждалих.
