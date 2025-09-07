Обстріл Києва 7 вересня — у будівлі Кабміну сталася пожежа через атаку РФ

Будівля Кабміну після влучання. Фото: ДСНС

Внаслідок нічної атаки російський окупантів на Київ 7 вересня постраждала будівля Кабінету Міністрів. На місці працюють екстрені служби.

Про це повідомило "Суспільне".

У будівлі Кабміну сталася пожежа

Внаслідок падіння уламків дрону у Печерському районі столиці здійнялася пожежа в урядовій будівлі. На місці влучання працюють бійці ДСНС.

"У Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі. Пожежні працюють на місці", — підтвердив інформацію мер Києва Віталій Кличко.

Зазначимо, в ніч на 7 вересня російські окупанти завдали удару по Києва дронами та крилатими ракетами.

Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі та житловій забудові столиці — відомо про двох загиблих та 18 постраждалих.