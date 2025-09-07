Обстрел Киева 7 сентября — в здании Кабмина произошел пожар из-за атаки РФ

Здание Кабмина после попадания в него. Фото: t.me/svyrydenkoy

В результате ночной атаки российский оккупантов на Киев 7 сентября пострадало здание Кабинета Министров. На месте работают экстренные службы.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

В здании Кабмина произошел пожар

В результате падения обломков дрона в Печерском районе столицы поднялся пожар в правительственном здании. На месте попадания работают бойцы ГСЧС.

"В Печерском районе в результате вероятного сбивания БпЛА произошло возгорание в правительственном здании. Пожарные работают на месте", — подтвердил информацию мэр Киева Виталий Кличко.

Отметим, в ночь на 7 сентября российские оккупанты нанесли удар по Киеву дронами и крылатыми ракетами.

Враг попал по гражданской инфраструктуре и жилой застройке столицы — известно о двух погибших и 18 пострадавших.