Главная Киев Россия атаковала Киев дронами — повреждено здание Кабмина

Россия атаковала Киев дронами — повреждено здание Кабмина

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 08:25
Обстрел Киева 7 сентября — в здании Кабмина произошел пожар из-за атаки РФ
Здание Кабмина после попадания в него. Фото: t.me/svyrydenkoy

В результате ночной атаки российский оккупантов на Киев 7 сентября пострадало здание Кабинета Министров. На месте работают экстренные службы.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Читайте также:

В здании Кабмина произошел пожар

В результате падения обломков дрона в Печерском районе столицы поднялся пожар в правительственном здании. На месте попадания работают бойцы ГСЧС.

"В Печерском районе в результате вероятного сбивания БпЛА произошло возгорание в правительственном здании. Пожарные работают на месте", — подтвердил информацию мэр Киева Виталий Кличко.

Отметим, в ночь на 7 сентября российские оккупанты нанесли удар по Киеву дронами и крылатыми ракетами.

Враг попал по гражданской инфраструктуре и жилой застройке столицы — известно о двух погибших и 18 пострадавших.

Кабинет министров Киев обстрелы война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
