Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Россия нанесла удар по Киевской области: в Фастовском районе ранена женщина

Россия нанесла удар по Киевской области: в Фастовском районе ранена женщина

Ua ru
19 сентября 2026 17:21
Атака на Киевскую область: в Фастовском районе ранена женщина
Спасатель. Фото: ГСЧС Киевской области

В субботу, 19 сентября, российские войска продолжили атаку на Киевскую область. В Фастовском районе в результате удара ранена женщина, которую доставляют в ближайшую больницу, а в Обуховском районе поврежден частный дом.

Об этом сообщает глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Атака на Киевскую область: ранена женщина

В Фастовском районе в результате российской атаки пострадала женщина. Сейчас её доставляют в ближайшую больницу, где медики должны оказать необходимую помощь.

В Обуховском районе в результате атаки поврежден частный дом. Другие подробности о характере повреждений пока не сообщаются.

Атака на Київщину 19 вересня
Сообщение Тимура Ткаченко. Скриншот: Telegram

Последствия атаки фиксируют службы

На местах работают оперативные службы и документируют последствия обстрела.

Читайте также:

«Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги», — подчеркнул Тимур Ткаченко.

Что известно о предыдущих атаках

Напомним, утром Новини.LIVE сообщали, что российские войска продолжают атаковать Киевскую область ударными беспилотниками, из-за чего воздушная тревога в регионе фактически продолжалась почти непрерывно в течение суток. За это время в четырёх районах области были повреждены девять гражданских объектов, в том числе пять складских помещений.

Также Новини.LIVE писали о том, что ночью 19 сентября российские беспилотники атаковали склад компании Suziria Ukraine в Киевской области. В результате удара были повреждены помещения площадью более 8 тысяч квадратных метров и возник пожар. Сотрудники компании на момент атаки находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

Киев Киевская область война в Украине атака атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации