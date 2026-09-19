Атака на Киевскую область: в Фастовском районе ранена женщина

Россия нанесла удар по Киевской области: в Фастовском районе ранена женщина
В субботу, 19 сентября, российские войска продолжили атаку на Киевскую область. В Фастовском районе в результате удара ранена женщина, которую доставляют в ближайшую больницу, а в Обуховском районе поврежден частный дом.
Об этом сообщает глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.
Атака на Киевскую область: ранена женщина
В Фастовском районе в результате российской атаки пострадала женщина. Сейчас её доставляют в ближайшую больницу, где медики должны оказать необходимую помощь.
В Обуховском районе в результате атаки поврежден частный дом. Другие подробности о характере повреждений пока не сообщаются.
Последствия атаки фиксируют службы
На местах работают оперативные службы и документируют последствия обстрела.
«Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги», — подчеркнул Тимур Ткаченко.
Что известно о предыдущих атаках
Напомним, утром Новини.LIVE сообщали, что российские войска продолжают атаковать Киевскую область ударными беспилотниками, из-за чего воздушная тревога в регионе фактически продолжалась почти непрерывно в течение суток. За это время в четырёх районах области были повреждены девять гражданских объектов, в том числе пять складских помещений.
Также Новини.LIVE писали о том, что ночью 19 сентября российские беспилотники атаковали склад компании Suziria Ukraine в Киевской области. В результате удара были повреждены помещения площадью более 8 тысяч квадратных метров и возник пожар. Сотрудники компании на момент атаки находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.