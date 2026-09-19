Атака на Киевскую область: в Фастовском районе ранена женщина

Спасатель. Фото: ГСЧС Киевской области

В субботу, 19 сентября, российские войска продолжили атаку на Киевскую область. В Фастовском районе в результате удара ранена женщина, которую доставляют в ближайшую больницу, а в Обуховском районе поврежден частный дом.

Об этом сообщает глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Атака на Киевскую область: ранена женщина

В Фастовском районе в результате российской атаки пострадала женщина. Сейчас её доставляют в ближайшую больницу, где медики должны оказать необходимую помощь.

В Обуховском районе в результате атаки поврежден частный дом. Другие подробности о характере повреждений пока не сообщаются.

Сообщение Тимура Ткаченко. Скриншот: Telegram

Последствия атаки фиксируют службы

На местах работают оперативные службы и документируют последствия обстрела.

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«Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги», — подчеркнул Тимур Ткаченко.

Что известно о предыдущих атаках

Напомним, утром Новини.LIVE сообщали, что российские войска продолжают атаковать Киевскую область ударными беспилотниками, из-за чего воздушная тревога в регионе фактически продолжалась почти непрерывно в течение суток. За это время в четырёх районах области были повреждены девять гражданских объектов, в том числе пять складских помещений.

Также Новини.LIVE писали о том, что ночью 19 сентября российские беспилотники атаковали склад компании Suziria Ukraine в Киевской области. В результате удара были повреждены помещения площадью более 8 тысяч квадратных метров и возник пожар. Сотрудники компании на момент атаки находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.