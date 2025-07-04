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Головна Київ Росія атакувала Київ понад 500 БпЛА та ракетами — фоторепортаж

Росія атакувала Київ понад 500 БпЛА та ракетами — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 08:54
Росія атакувала Київ 4 липня — фоторепортаж наслідків та оновлені дані
Рятувальники ДСНС в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Росія масовано атакувала Київ з 3 на 4 липня сотнями ударних дронів та кількома ракетами. В спальних районах столиці є серйозні руйнування та пошкодження.

Наслідки російських терористичних атак по Києву показав фотокореспондент Новини.LIVE Ігор Кузнєцов.

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Київ у вогні внаслідок російських атак 

Унаслідок масштабної повітряної атаки в ніч проти 4 липня у Києві за даними станом на 08:15 зазначалося, що постраждали 19 людей. Як повідомляє КМВА, 14 постраждалих госпіталізовано, ще п’ятеро отримали медичну допомогу амбулаторно.

Київ обстріл
Пошкодження будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Київ обстріл 4 липня
Вибиті вікна та вигорілі квартири. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Атака завдала шкоди у щонайменше шести районах столиці. Найбільше постраждали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та приватний сектор. У кількох районах зафіксовано масштабні пожежі.

Київ наслідки атаки 4 липня
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Київ прильоти 4 липня
Рятувальники на місці прильотів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Дніпровському районі уламки дронів впали у дворі житлових будинків, а також на території навчального закладу. Пожежі вдалося уникнути.

У Солом’янському районі уламки влучили в нежитлові будівлі та гаражний кооператив, що спричинило займання. Крім того, у районі спалахнули складські приміщення й адміністративна будівля.

Київ атака БпЛА
Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Святошинському районі уламки БпЛА впали на склади — виникла пожежа. Ще одне місце падіння — двір 16-поверхівки, де спалахнули автомобілі. Також вогонь охопив приватний сектор, а пошкоджень зазнав 14-поверховий будинок.

Київ наслідки атаки
Зруйновані квартири в житловому будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Дарницькому районі уламки впали на відкриту місцевість. Вибухів та загорянь не зафіксовано.

У Шевченківському районі пошкоджено новобудову — 8-поверховий житловий будинок, що поки не був заселений. Пожежа виникла на першому поверсі. Крім того, зайнявся приватний будинок.

Київ 4 липня обстріли
Руїни квартири. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Голосіївському районі уламки пошкодили будівлю медичного закладу.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ назвали кількість цілей, яку запустила Росія на Київ

Також відомо, що у Києві внаслідок атаки є пошкодження на залізниці.

Київ обстріли дрони війна ракетний удар фоторепортаж
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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