Росія атакувала Київ 4 липня — фоторепортаж наслідків та оновлені дані

Росія атакувала Київ понад 500 БпЛА та ракетами — фоторепортаж
Росія масовано атакувала Київ з 3 на 4 липня сотнями ударних дронів та кількома ракетами. В спальних районах столиці є серйозні руйнування та пошкодження.
Наслідки російських терористичних атак по Києву показав фотокореспондент Новини.LIVE Ігор Кузнєцов.
Київ у вогні внаслідок російських атак
Унаслідок масштабної повітряної атаки в ніч проти 4 липня у Києві за даними станом на 08:15 зазначалося, що постраждали 19 людей. Як повідомляє КМВА, 14 постраждалих госпіталізовано, ще п’ятеро отримали медичну допомогу амбулаторно.
Атака завдала шкоди у щонайменше шести районах столиці. Найбільше постраждали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та приватний сектор. У кількох районах зафіксовано масштабні пожежі.
У Дніпровському районі уламки дронів впали у дворі житлових будинків, а також на території навчального закладу. Пожежі вдалося уникнути.
У Солом’янському районі уламки влучили в нежитлові будівлі та гаражний кооператив, що спричинило займання. Крім того, у районі спалахнули складські приміщення й адміністративна будівля.
У Святошинському районі уламки БпЛА впали на склади — виникла пожежа. Ще одне місце падіння — двір 16-поверхівки, де спалахнули автомобілі. Також вогонь охопив приватний сектор, а пошкоджень зазнав 14-поверховий будинок.
У Дарницькому районі уламки впали на відкриту місцевість. Вибухів та загорянь не зафіксовано.
У Шевченківському районі пошкоджено новобудову — 8-поверховий житловий будинок, що поки не був заселений. Пожежа виникла на першому поверсі. Крім того, зайнявся приватний будинок.
У Голосіївському районі уламки пошкодили будівлю медичного закладу.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ назвали кількість цілей, яку запустила Росія на Київ.
Також відомо, що у Києві внаслідок атаки є пошкодження на залізниці.
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