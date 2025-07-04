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Главная Киев Россия атаковала Киев более 500 БпЛА и ракетами — фоторепортаж

Россия атаковала Киев более 500 БпЛА и ракетами — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 08:54
Россия атаковала Киев 4 июля — фоторепортаж последствий и обновленные данные
Спасатели ГСЧС в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Россия массированно атаковала Киев с 3 на 4 июля сотнями ударных дронов и несколькими ракетами. В спальных районах столицы есть серьезные разрушения и повреждения.

Последствия российских террористических атак по Киеву показал фотокорреспондент Новини.LIVE Игорь Кузнецов.

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Киев в огне в результате российских атак

В результате масштабной воздушной атаки в ночь на 4 июля в Киеве по данным по состоянию на 08:15 отмечалось, что пострадали 19 человек. Как сообщает КГВА, 14 пострадавших госпитализированы, еще пятеро получили медицинскую помощь амбулаторно.

Київ обстріл
Повреждения дома. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Київ обстріл 4 липня
Выбитые окна и выгоревшие квартиры. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Атака нанесла ущерб по меньшей мере в шести районах столицы. Больше всего пострадали жилые дома, объекты инфраструктуры и частный сектор. В нескольких районах зафиксированы масштабные пожары.

Київ наслідки атаки 4 липня
Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Київ прильоти 4 липня
Спасатели на месте прилетов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Днепровском районе обломки дронов упали во дворе жилых домов, а также на территории учебного заведения. Пожара удалось избежать.

В Соломенском районе обломки попали в нежилые здания и гаражный кооператив, что привело к возгоранию. Кроме того, в районе вспыхнули складские помещения и административное здание.

Київ атака БпЛА
Выбиты окна. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Святошинском районе обломки БпЛА упали на склады — возник пожар. Еще одно место падения — двор 16-этажки, где загорелись автомобили. Также огонь охватил частный сектор, а повреждения получил 14-этажный дом.

Київ наслідки атаки
Разрушены квартиры в жилом доме. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Дарницком районе обломки упали на открытую местность. Взрывов и возгораний не зафиксировано.

В Шевченковском районе повреждена новостройка — 8-этажный жилой дом, который пока не был заселен. Пожар возник на первом этаже. Кроме того, загорелся частный дом.

Київ 4 липня обстріли
Руины квартиры. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Голосеевском районе обломки повредили здание медицинского учреждения.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ назвали количество целей, которую запустила Россия на Киев.

Также известно, что в Киеве в результате атаки есть повреждения на железной дороге.

Киев обстрелы дроны війна ракетный удар фоторепортаж
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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