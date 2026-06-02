Россия массированно атаковала Киев: есть жертвы и значительные разрушения
Российские оккупанты в ночь на 2 июня массированно атаковали Киев ракетами и дронами. Повреждения зафиксированы в разных районах города. В результате обстрела погибли четыре человека, также есть раненые.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Киева 2 июня
В Дарницком районе из-за падения, вероятно, обломков дронов, произошло возгорание на территории АЗС.
В Оболонском произошло падение обломков на открытых территориях — оба возле детских садов. Кроме того, возникло возгорание на территории незавершенного строительства.
В Шевченковском районе из-за падения обломков вспыхнул пожар в нежилом трехэтажном здании, а также зафиксированы незначительные повреждения фасада и крыши девятиэтажного жилого дома. Кроме того, обломки попали в 24-этажку, где возгорание возникло на уровне четвертого-пятого этажей. Отдельно сообщается еще о двух пожарах в нежилых помещениях этого же района, вызванных падением обломков.
В Святошинском из-за попадания осколков произошло возгорание на уровне первого этажа в пятиэтажном жилом доме, а также пожар на территории нежилой застройки.
В Подольском районе, по предварительным данным, повторный ракетный удар по девятиэтажному жилому дому вызвал частичное разрушение конструкций. Также обломки упали на крышу другой девятиэтажки, где возник пожар и были повреждены окна. Кроме этого, из-за падения обломков, вероятно беспилотника, возгорание возникло на территории нежилой застройки с последующим распространением огня на другие здания. На открытой территории одного из коммунальных предприятий обломки повредили несколько автомобилей и складское помещение.
В Голосеевском зафиксировано разрушение второго и третьего этажей поликлиники. На открытой территории из-за падения обломков пылали несколько автомобилей. Также падение обломков произошло на открытых территориях других локаций этого же района.
"В Соломенском районе обломки попали в верхние этажи 15-этажного жилого дома, а также произошло возгорание в 24-этажном доме на уровне 7-8 этажей. В результате падения обломков, возникло возгорание здания на территории нежилой застройки. По предварительной информации, пожары в результате падения обломков зафиксированы в двух частных домах", — отметил Кличко.
Он добавил, что экстренные службы работают на местах и ликвидируют последствия обстрела.
Известно о четырех погибших и 58 пострадавших, из которых 40 госпитализированы, в том числе двое детей.
Как писали Новини.LIVE, 29 мая в Киеве завершили разбор завалов фасада ТРЦ "Квадрат", который пострадал в результате российского массированного обстрела 24 мая.
Кроме того, в ночь на 24 мая россияне повредили 14 культурных институций. В частности, речь идет о Национальном художественном музее, библиотеке Ярослава Мудрого и Украинском доме.