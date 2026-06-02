Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Россия массированно атаковала Киев: есть жертвы и значительные разрушения

Россия массированно атаковала Киев: есть жертвы и значительные разрушения

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 07:35
Россия массированно атаковала Киев: есть жертвы и значительные разрушения
Последствия российского обстрела Киева 2 июня. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 2 июня массированно атаковали Киев ракетами и дронами. Повреждения зафиксированы в разных районах города. В результате обстрела погибли четыре человека, также есть раненые.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Киева 2 июня

В Дарницком районе из-за падения, вероятно, обломков дронов, произошло возгорание на территории АЗС.

В Оболонском произошло падение обломков на открытых территориях — оба возле детских садов. Кроме того, возникло возгорание на территории незавершенного строительства.

Російський обстріл Києва 2 червня
Пожар в результате российского обстрела Киева 2 июня. Фото: ГСЧС

В Шевченковском районе из-за падения обломков вспыхнул пожар в нежилом трехэтажном здании, а также зафиксированы незначительные повреждения фасада и крыши девятиэтажного жилого дома. Кроме того, обломки попали в 24-этажку, где возгорание возникло на уровне четвертого-пятого этажей. Отдельно сообщается еще о двух пожарах в нежилых помещениях этого же района, вызванных падением обломков.

Читайте также:
Атака Росії на Київ 2 червня
Массированный обстрел Киева 2 июня. Фото: ГСЧС

В Святошинском из-за попадания осколков произошло возгорание на уровне первого этажа в пятиэтажном жилом доме, а также пожар на территории нежилой застройки.

В Подольском районе, по предварительным данным, повторный ракетный удар по девятиэтажному жилому дому вызвал частичное разрушение конструкций. Также обломки упали на крышу другой девятиэтажки, где возник пожар и были повреждены окна. Кроме этого, из-за падения обломков, вероятно беспилотника, возгорание возникло на территории нежилой застройки с последующим распространением огня на другие здания. На открытой территории одного из коммунальных предприятий обломки повредили несколько автомобилей и складское помещение.

Удар Росії по Києву 2 червня
Последствия массированного российского обстрела Киева 2 июня. Фото: ГСЧС

В Голосеевском зафиксировано разрушение второго и третьего этажей поликлиники. На открытой территории из-за падения обломков пылали несколько автомобилей. Также падение обломков произошло на открытых территориях других локаций этого же района.

Російський масований обстріл Києва 2 червня
Атака России на Киев 2 июня. Фото: ГСЧС

Соломенском районе обломки попали в верхние этажи 15-этажного жилого дома, а также произошло возгорание в 24-этажном доме на уровне 7-8 этажей. В результате падения обломков, возникло возгорание здания на территории нежилой застройки. По предварительной информации, пожары в результате падения обломков зафиксированы в двух частных домах", — отметил Кличко.

Масований обстріл Києва 2 червня
Последствия массированной атаки России на Киев 2 июня. Фото: ГСЧС

Он добавил, что экстренные службы работают на местах и ликвидируют последствия обстрела.

Известно о четырех погибших и 58 пострадавших, из которых 40 госпитализированы, в том числе двое детей.

Как писали Новини.LIVE, 29 мая в Киеве завершили разбор завалов фасада ТРЦ "Квадрат", который пострадал в результате российского массированного обстрела 24 мая.

Кроме того, в ночь на 24 мая россияне повредили 14 культурных институций. В частности, речь идет о Национальном художественном музее, библиотеке Ярослава Мудрого и Украинском доме.

Киев война обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации