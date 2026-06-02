Россия массированно атаковала Киев: есть жертвы и значительные разрушения

Последствия российского обстрела Киева 2 июня. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 2 июня массированно атаковали Киев ракетами и дронами. Повреждения зафиксированы в разных районах города. В результате обстрела погибли четыре человека, также есть раненые.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Киева 2 июня

В Дарницком районе из-за падения, вероятно, обломков дронов, произошло возгорание на территории АЗС.

В Оболонском произошло падение обломков на открытых территориях — оба возле детских садов. Кроме того, возникло возгорание на территории незавершенного строительства.

Пожар в результате российского обстрела Киева 2 июня. Фото: ГСЧС

В Шевченковском районе из-за падения обломков вспыхнул пожар в нежилом трехэтажном здании, а также зафиксированы незначительные повреждения фасада и крыши девятиэтажного жилого дома. Кроме того, обломки попали в 24-этажку, где возгорание возникло на уровне четвертого-пятого этажей. Отдельно сообщается еще о двух пожарах в нежилых помещениях этого же района, вызванных падением обломков.

Читайте также:

Массированный обстрел Киева 2 июня. Фото: ГСЧС

В Святошинском из-за попадания осколков произошло возгорание на уровне первого этажа в пятиэтажном жилом доме, а также пожар на территории нежилой застройки.

В Подольском районе, по предварительным данным, повторный ракетный удар по девятиэтажному жилому дому вызвал частичное разрушение конструкций. Также обломки упали на крышу другой девятиэтажки, где возник пожар и были повреждены окна. Кроме этого, из-за падения обломков, вероятно беспилотника, возгорание возникло на территории нежилой застройки с последующим распространением огня на другие здания. На открытой территории одного из коммунальных предприятий обломки повредили несколько автомобилей и складское помещение.

Последствия массированного российского обстрела Киева 2 июня. Фото: ГСЧС

В Голосеевском зафиксировано разрушение второго и третьего этажей поликлиники. На открытой территории из-за падения обломков пылали несколько автомобилей. Также падение обломков произошло на открытых территориях других локаций этого же района.

Атака России на Киев 2 июня. Фото: ГСЧС

"В Соломенском районе обломки попали в верхние этажи 15-этажного жилого дома, а также произошло возгорание в 24-этажном доме на уровне 7-8 этажей. В результате падения обломков, возникло возгорание здания на территории нежилой застройки. По предварительной информации, пожары в результате падения обломков зафиксированы в двух частных домах", — отметил Кличко.

Последствия массированной атаки России на Киев 2 июня. Фото: ГСЧС

Он добавил, что экстренные службы работают на местах и ликвидируют последствия обстрела.

Известно о четырех погибших и 58 пострадавших, из которых 40 госпитализированы, в том числе двое детей.

Как писали Новини.LIVE, 29 мая в Киеве завершили разбор завалов фасада ТРЦ "Квадрат", который пострадал в результате российского массированного обстрела 24 мая.

Кроме того, в ночь на 24 мая россияне повредили 14 культурных институций. В частности, речь идет о Национальном художественном музее, библиотеке Ярослава Мудрого и Украинском доме.