Росія намагалася вбити вдруге — луганчанин поділився моторошними подробицями атаки на Київ

Переселенець з Луганщини Влад Овчаренко. Фото: Новини.LIVE

Багатьох українців, які виїхали з тимчасово окупованої Луганщини, війна дістала і в Києві. Одним з таких громадян є Влад Овчаренко — уродженець Луганської області, який у 2016 році потрапив до російських бойовиків. Через рік хлопця вдалося повернути на підконтрольну Україні територію і він разом з родиною переїхав до Києва. Тут родина почала облаштовувати своє нове мирне життя. Та 21 березня 2024 року уламки російської ракети впали поряд з будинком хлопця.

Новини.LIVE розкрили історію сильної родини, яка на собі відчула, що таке "русский мир", а Влад Овчаренко поділився спогадами та кривавими подіями свого життя.

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Під ранок 21 березня жителі будинків у Святошинському районі Києва прокинулися від потужного вибуху. Овчаренко став свідком чергового терору Росії. Чоловік розповів, що бачив, як внаслідок вибуху попіл, дим та скло летіли повз нього. Уламок російської ракети впав у двадцяти метрах від дев'ятиповерхівки, де живе родина Влада. На місці падіння утворилася вирва діаметром чотири метри, а вибуховою хвилею вибило вікна та понищило фасади навколишніх багатоповерхівок.

"Ми з цієї кімнати вибігли з батьком, мама була тут. Ми в цьому проміжутку упакувалися втрьох. Я пам'ятаю, що ще встиг подивитися сюди, а потім вспишка, гучний вибух і дим попіл і скло пролітають повз нас сюди", — поділився Овчаренко.

Багатоповерхівка, в якій живе Овчаренко. Фото: Новини.LIVE

Наслідки влучання уламків російської ракети. Фото: Новини.LIVE

Багатоповерхівка, в якій живе Овчаренко. Фото: Новини.LIVE

У квартирі вибило всі вікна та внутрішні двері, а дрібні уламки ворожої ракети в закутках кімнат господарі знаходять й досі.

"Під час якраз розбору сміття знайшли такий уламочок Росії на кухні. Слава Богу, що на кухні просто лежало і в нікого не потрапило, бо якби пройшов крізь когось з нас, то можливо і не було когось вживих", — каже Влад.

Руйнування в квартирі Влада через обстріл РФ. Фото: Новини.LIVE

Руйнування в квартирі Влада через обстріл РФ. Фото: Новини.LIVE

Це вже друга домівка Влада, яку хочуть знищити росіяни. Хлопець народився та виріс у Луганську. Після подій 2014 року Влад залишився в місті і підпільно допомагав українським військовим. Саме він був одним з тих, хто у 2016 показово спалив у Луганську прапор так званої "ЛНР", а також на День Незалежності розгорнув в центрі міста блакитно-жовтий стяг.

Влад Овчаренко в Луганську. Фото: Новини.LIVE

"Вважаю, що це був такий дуже потужний меседж від Луганська українського до всієї України, котра на великій землі. Не міг я сидіти спокійно і допомагати військовим. Я доповідав вогневі позиції, казарми де знаходяться. Мені завжди хотілося показати, що ми в окупованому Луганську є патріотами України. Що ми є не просто на словах, а й на ділі", — вказав чоловік.

За проукраїнську позицію у 2016 році Влад спочатку потрапив до однієї з катівень, яка знаходилася "на підвалі" так званого "МГБ" у Луганську. Через два місяці суд незаконної республіки засудив його до 17 років тюрми. В Луганському СІЗО хлопець пробув понад рік, в цей час по в всій країні фанати різних футбольних клубів проводили акції на підтримку полонених ультрасів луганської "Зорі".

Фанати ультратрасів. Фото: Новини.LIVE

"27 грудня 2017 був обмін, великий обмін військовополоненими, мене повернули додому. Я назавжди втратив свій рідний будинок у Луганську. У мене був свій будинок в центрі міста. Там така велика територія. Наскільки я знаю, то у сусідів був пожар, а після вогонь перекинувся на мій будинок. Наскільки я знаю, то частина будинку підгоріла. Там все запечатано я просто розумію, що рано чи пізно в той будинок просто заселять якихось "лнр-івців", — додав Овчаренко.

У Києві ж це вже друга орендована квартира родини Овчаренків, поряд з якою падають уламки російської ракети.

Влад Овчаренко. Фото: Новини.LIVE

"В цьому році було взимку якраз один з обстрілів ракетних, на Борщагівці тоді були на Михайлівській, то просто в 100 метрах від мене падає бойова частина Х-101. Вона знесла ряд балконів сусідів, встрягла в землю і не вибухнула. Просто щастя, що вона не вибухнула. Просто таке дежавю, але вже з вибухом. Знаєте, Росія намагається наздогнати мене навіть тут", — розповів Влад.

На нову квартиру родина Овчаренків переїхала всього за тиждень до вибуху. Зараз Влад з батьками займається відновленням помешкання: треба вставити вікна та двері, аби просто було де жити.

Нагадаємо, 21 березня окупанти завдали масованого ракетного удару по Києву. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та дитячий садок, поранення дістали місцеві мешканці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці зросла кількість постраждалих через російські обстріли.

Під прицілом ворога опинилося і Гатне, що на Київщині. Через ворожу атаку у селі зазнали ушкоджень житлові будинки. Місцева мешканка розповіла Новини.LIVE, як їй вдалося вижити та врятувати свого чоловіка з-під завалів.