Россия пытается убить второй раз — луганчанин поделился жуткими подробностями атаки на Киев

Переселенец из Луганской области Влад Овчаренко. Фото: Новини.LIVE

Многих украинцев, выехавших из временно оккупированной Луганской области, война достала и в Киеве. Одним из таких граждан является Влад Овчаренко — уроженец Луганской области, попавший в 2016 году к российским боевикам. Через год молодого человека удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию и он вместе с семьей переехал в Киев. Здесь семья начала обустраивать свою новую мирную жизнь. И 21 марта 2024 года обломки российской ракеты упали рядом с домом парня.

Новини.LIVE раскрыли историю сильной семьи, которая на себе почувствовала, что такое "русский мир", а Влад Овчаренко поделился воспоминаниями и кровавыми событиями своей жизни.

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Под утро 21 марта жители домов в Святошинском районе Киева очнулись от мощного взрыва. Овчаренко стал свидетелем очередного террора России. Мужчина рассказал, что видел, как в результате взрыва пепел, дым и стекло летели мимо. Обломок российской ракеты упал в двадцати метрах от девятиэтажки, где живет семья Влада. На месте падения образовалась воронка диаметром четыре метра, а взрывной волной выбило окна и уничтожило фасады окрестных многоэтажек.

"Мы из этой комнаты выбежали с отцом, мама была здесь. Мы в этом промежутке упаковались втроем. Я помню, что еще успел посмотреть сюда, а потом вспышка, громкий взрыв и дым пепел и стекло пролетают мимо нас сюда", — поделился Овчаренко.

Многоэтажка, в которой живет Овчаренко. Фото: Новини.LIVE

Последствия попадания обломков российской ракеты. Фото: Новини.LIVE

Многоэтажка, в которой живет Овчаренко. Фото: Новини.LIVE

В квартире выбило все окна и внутренние двери, а мелкие обломки вражеской ракеты в уголках комнат хозяева находят до сих пор.

"Во время разбора мусора нашли такой обломочек России на кухне. Слава Богу, что на кухне просто лежало и в никого не попало, потому что если бы прошел сквозь кого-то из нас, то возможно и не было кого-то в живых", — говорит Влад.

Разрушение в квартире Влада из-за обстрела РФ. Фото: Новини.LIVE

Разрушение в квартире Влада. Фото: Новини.LIVE

Это уже второй дом Влада, который хотят уничтожить россияне. Парень родился и вырос в Луганске. После событий 2014 года Влад остался в городе и подпольно помогал украинским военным. Именно он был одним из тех, кто в 2016 году показательно сжег в Луганске флаг так называемой "ЛНР", а также на День Независимости развернул в центре города голубовато-желтый флаг.

Влад Овчаренко в Луганске. Фото: Новини.LIVE

"Считаю, что это был такой очень мощный месседж от Луганска украинского ко всей Украине, которая на большой земле. Не мог я сидеть спокойно и помогать военным. Я докладывал огневые позиции, где находятся казармы. Мне всегда хотелось показать, что мы в оккупированном Луганске являемся патриотами Украины. Что мы не просто на словах, но и на деле", — указал мужчина.

За проукраинскую позицию в 2016 году Влад сначала попал в одну из пыточных, которая находилась "на подвале" так называемого "МГБ" в Луганске. Через два месяца суд незаконной республики приговорил его к 17 годам тюрьмы. В Луганском СИЗО парень пробыл больше года, в это время по всей стране фанаты разных футбольных клубов проводили акции в поддержку пленных ультрасов луганской "Зари".

Фанаты ультрасов. Фото: Новини.LIVE

"27 декабря 2017 года был обмен, большой обмен военнопленными, меня вернули домой. Я навсегда потерял свой родной дом в Луганске. У меня был свой дом в центре города. Там такая большая территория. Насколько я знаю, то у соседей был пожар, а после огонь перекинулся на мой дом, насколько я знаю, часть дома подгорела, там все запечатано я просто понимаю, что рано или поздно в тот дом просто заселят каких-то "лнр-овцев", — добавил Овчаренко.

В Киеве это уже вторая арендованная квартира семьи Овчаренко, рядом с которой падают обломки российской ракеты.

Влад Овчаренко. Фото: Новини.LIVE

"В этом году был зимой как раз один из ракетных обстрелов, на Борщаговке тогда были на Михайловской, то просто в 100 метрах от меня падает боевая часть Х-101. Она снесла ряд балконов соседей, встряла в землю и не взорвалась. Просто счастье, что она не взорвалась. Просто такое дежавю, но уже со взрывом. Знаете, Россия пытается догнать меня даже здесь", — рассказал Влад.

На новую квартиру семья Овчаренко переехала всего за неделю до взрыва. Сейчас Влад с родителями занимается восстановлением жилья: нужно вставить окна и двери, чтобы просто было где жить.

Напомним, 21 марта оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В результате обстрела повреждены жилые дома и детский сад, ранения получили местные жители. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице возросло количество пострадавших из-за российских обстрелов.

Под прицелом врага оказалось и Гатное Киевской области. Из-за вражеской атаки в селе получили повреждения жилые дома. Местная жительница рассказала Новини.LIVE, как ей удалось выжить и спасти своего мужа из-под завалов.