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Головна Київ Росія пошкодила Софійський собор у Києві — фоторепортаж

Росія пошкодила Софійський собор у Києві — фоторепортаж

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Дата публікації: 10 червня 2025 12:58
Обстріл Києва 10 червня — окупанти пошкодили Софійський собор
Софійський собор у Києві. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у ніч проти 10 червня пошкодили Софійський собор у Києві. Вибухова хвиля внаслідок атаки спричинила руйнування карниза.

На місці атаки побувала головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

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Пошкодження Софійського собору

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький повідомив, що загарбники пошкодили святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності.

Пошкодження Софійського собору 10 червня
Софійський собор у Києві. Фото: Новини.LIVE
Наслідки пошкодження Софійського собору 10 червня
Софійський собор у Києві. Фото: Новини.LIVE

"Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення. Цей храм XI століття — це душа всієї України", — зазначив він.

Обстріл Софійського собору 10 червня
Софійський собор у Києві. Фото: Новини.LIVE
РФ пошкодила Софійський собор Києва 10 червня
Софійський собор у Києві. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Києва 10 червня
Софійський собор у Києві. Фото: Новини.LIVE
Удар РФ по Києву 10 червня
Софійський собор у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Допис Точицького. Фото: скриншот

Нагадаємо, значні руйнування внаслідок російського обстрілу Києва 10 червня зафіксовано в Шевченківському та Подільському районах.

А в Дарницькому районі сталося загоряння біля гуртожитку. Крім того, згоріли декілька автомобілів.

Київ війна церква обстріли Микола Точицький окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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