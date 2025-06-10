Обстріл Києва 10 червня — окупанти пошкодили Софійський собор

Софійський собор у Києві. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у ніч проти 10 червня пошкодили Софійський собор у Києві. Вибухова хвиля внаслідок атаки спричинила руйнування карниза.

На місці атаки побувала головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

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Пошкодження Софійського собору

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький повідомив, що загарбники пошкодили святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності.

Софійський собор у Києві. Фото: Новини.LIVE

Софійський собор у Києві. Фото: Новини.LIVE

"Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення. Цей храм XI століття — це душа всієї України", — зазначив він.

Софійський собор у Києві. Фото: Новини.LIVE

Софійський собор у Києві. Фото: Новини.LIVE

Софійський собор у Києві. Фото: Новини.LIVE

Софійський собор у Києві. Фото: Новини.LIVE

Допис Точицького. Фото: скриншот

Нагадаємо, значні руйнування внаслідок російського обстрілу Києва 10 червня зафіксовано в Шевченківському та Подільському районах.

А в Дарницькому районі сталося загоряння біля гуртожитку. Крім того, згоріли декілька автомобілів.