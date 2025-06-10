Обстріл Києва 10 червня — окупанти пошкодили Софійський собор

Росія пошкодила Софійський собор у Києві — фоторепортаж
Російські окупанти у ніч проти 10 червня пошкодили Софійський собор у Києві. Вибухова хвиля внаслідок атаки спричинила руйнування карниза.
На місці атаки побувала головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.
Пошкодження Софійського собору
Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький повідомив, що загарбники пошкодили святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності.
"Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення. Цей храм XI століття — це душа всієї України", — зазначив він.
Нагадаємо, значні руйнування внаслідок російського обстрілу Києва 10 червня зафіксовано в Шевченківському та Подільському районах.
А в Дарницькому районі сталося загоряння біля гуртожитку. Крім того, згоріли декілька автомобілів.
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