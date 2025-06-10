Обстрел Киева 10 июня — оккупанты повредили Софийский собор

Россия повредила Софийский собор в Киеве — фоторепортаж
Российские оккупанты в ночь на 10 июня повредили Софийский собор в Киеве. Взрывная волна в результате атаки вызвала разрушение карниза.
На месте атаки побывала главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.
Повреждения Софийского собора
Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий сообщил, что захватчики повредили святыню, которая пережила века и символизирует рождение нашей государственности.
"Взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения. Этот храм XI века — это душа всей Украины", — отметил он.
Напомним, значительные разрушения в результате российского обстрела Киева 10 июня зафиксированы в Шевченковском и Подольском районах.
А в Дарницком районе произошло возгорание возле общежития. Кроме того, сгорели несколько автомобилей.
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