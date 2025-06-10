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Главная Киев Россия повредила Софийский собор в Киеве — фоторепортаж

Россия повредила Софийский собор в Киеве — фоторепортаж

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 12:58
Обстрел Киева 10 июня — оккупанты повредили Софийский собор
Софийский собор в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в ночь на 10 июня повредили Софийский собор в Киеве. Взрывная волна в результате атаки вызвала разрушение карниза.

На месте атаки побывала главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

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Повреждения Софийского собора

Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий сообщил, что захватчики повредили святыню, которая пережила века и символизирует рождение нашей государственности.

Пошкодження Софійського собору 10 червня
Софийский собор в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Наслідки пошкодження Софійського собору 10 червня
Софийский собор в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения. Этот храм XI века — это душа всей Украины", — отметил он.

Обстріл Софійського собору 10 червня
Софийский собор в Киеве. Фото: Новини.LIVE
РФ пошкодила Софійський собор Києва 10 червня
Софийский собор в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Києва 10 червня
Софийский собор в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Удар РФ по Києву 10 червня
Софийский собор в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Пост Точицкого. Фото: скриншот

Напомним, значительные разрушения в результате российского обстрела Киева 10 июня зафиксированы в Шевченковском и Подольском районах.

А в Дарницком районе произошло возгорание возле общежития. Кроме того, сгорели несколько автомобилей.

Киев война церковь обстрелы Николай Точицкий оккупанты
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
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