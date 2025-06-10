Фото наслідків атаки у Шевченківському та Подільському районах Києва

Понівечена автівка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві досі ліквідовують наслідки російської масованої повітряної атаки, яку окупанти здійсинили у ніч проти 10 червня. У столиці зафіксовано значні руйнування, особливо в Шевченківському та Подільському районах Києва.

Новини.LIVE покаже наслідки атаки з боку російських військ у Києві.

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У Шевченківському районі уламки збитих ворожих цілей зафіксовано щонайменше на дев’яти різних локаціях.

Чоловік рятує майно із знищеної квартири. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Знищена квартира. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пошкоджені автомобілі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пошкоджень зазнали житлові будинки, балкони, бізнесцентр, торговельні ряди, а також низка нежитлових будівель і споруд.

Рятувальники на об'єкті. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пошкодження в будівлі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вибите скло в машині внаслідок вибухів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Внаслідок падіння уламків і влучань були зафіксовані займання, до ліквідації яких залучені рятувальники, поліція та комунальні служби.

Вибиті вікна та пошкоджений фасад. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Подільському районі уламки ворожих об’єктів було виявлено щонайменше у двох місцях. Вони впали на відкритій території та в зоні нежитлової забудови. На місцях працює ДСНС, ведуться роботи з ліквідації наслідків пожеж. Для гасіння залучили пожежний гвинтокрил.

Політ гвинтокрила. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Забір води. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Більша частина пошкоджень зафіксована саме серед об'єктів цивільної інфраструктури.

Станом на 09:00 повідомляється про чотирьох постраждалих чоловіків різного віку. Усі були госпіталізовані, їхній стан уточнюється.

Нагадаємо, у Києві погіршилась якість повітря. Містянам рекомендують не провітрювати оселі, не відчиняти вікна та обмежити тривалість перебування на вулиці.

Також в ДСНС відповіли, яка ситуація із гасінням пожеж в Києві після атак та скільки рятувальників залучили до ліквідації наслідків.