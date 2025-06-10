Фото наслідків атаки у Шевченківському та Подільському районах Києва

Київ у вогні — фоторепортаж наслідків російської дронової атаки
У Києві досі ліквідовують наслідки російської масованої повітряної атаки, яку окупанти здійсинили у ніч проти 10 червня. У столиці зафіксовано значні руйнування, особливо в Шевченківському та Подільському районах Києва.
Новини.LIVE покаже наслідки атаки з боку російських військ у Києві.
У Києві значні руйнування внаслідок атаки, пожежу гасять із гвинтокрилів
У Шевченківському районі уламки збитих ворожих цілей зафіксовано щонайменше на дев’яти різних локаціях.
Пошкоджень зазнали житлові будинки, балкони, бізнесцентр, торговельні ряди, а також низка нежитлових будівель і споруд.
Внаслідок падіння уламків і влучань були зафіксовані займання, до ліквідації яких залучені рятувальники, поліція та комунальні служби.
У Подільському районі уламки ворожих об’єктів було виявлено щонайменше у двох місцях. Вони впали на відкритій території та в зоні нежитлової забудови. На місцях працює ДСНС, ведуться роботи з ліквідації наслідків пожеж. Для гасіння залучили пожежний гвинтокрил.
Більша частина пошкоджень зафіксована саме серед об'єктів цивільної інфраструктури.
Станом на 09:00 повідомляється про чотирьох постраждалих чоловіків різного віку. Усі були госпіталізовані, їхній стан уточнюється.
Нагадаємо, у Києві погіршилась якість повітря. Містянам рекомендують не провітрювати оселі, не відчиняти вікна та обмежити тривалість перебування на вулиці.
Також в ДСНС відповіли, яка ситуація із гасінням пожеж в Києві після атак та скільки рятувальників залучили до ліквідації наслідків.
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