Масштабна пожежа на Оболоні — ДСНС гасить вогонь з гелікоптера

Рятувальники гасять пожежу в Києві після атаки БпЛА. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві тривають масштабні роботи з ліквідації наслідків масованої повітряної атаки, яку столиця пережила вночі та вранці 10 червня. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше чотири райони — Дарницький, Оболонський, Шевченківський, Голосіївський, а також зафіксовано ушкодження в Солом’янському й Подільському районах.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомила т.в.о. начальника відділу зв’язків із ЗМІ ДСНС Києва Марина Коцупей.

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У Дарницькому районі сталося загоряння біля гуртожитку. Через вибухову хвилю в будівлі повибивало вікна, згоріли кілька автомобілів і триповерховий житловий будинок.

В Оболонському районі зазнав ушкоджень багатоповерховий житловий будинок, а також десятки авто, припаркованих поблизу. Рятувальники ліквідували пожежу площею 15 квадратних метрів, однак станом на ранок 10 червня в районі ще тривала боротьба з великою пожежею на складах.

Для її гасіння залучено гелікоптери ДСНС, які беруть воду з озера Оболонське. Через масштаб загоряння мешканців закликали зачиняти вікна через сильне задимлення.

У Шевченківському районі вогнеборцям вдалося повністю загасити пожежу в офісній будівлі. У Солом’янському районі пошкоджено технічний поверх 16-поверхівки, а в Подільському ще тривають гасіння загорянь.

Марина Коцупей заявила, що до рятувальних робіт залучено 480 співробітників ДСНС та 98 одиниць техніки. Активно використовується пожежний гелікоптер, який зранку спостерігали мешканці міста.

За попередніми даними, поранення отримали щонайменше четверо осіб. Тим часом киян попросили не відкривати вікон та обмежити час перебування на вулиці через сильне задимлення та погіршення якості повітря.

Також у Києві змінили графік та курс руху громадського транспорту.

Кореспондент Новини.LIVE показав наслідки російських масованих атак дронами по столиці.