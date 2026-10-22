Вибухи у Києві через удари балістикою 22 жовтня

Росія повторно атакувала Київ балістикою: у місті пролунали вибухи
Ua ru
22 жовтня 2026 03:04
Термінова новина
Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 22 жовтня. Росіяни на цей раз повторно запустили по столиці балістику, через що у місті було дуже гучно.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.
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Звуки вибухів у Києві в ніч проти 22 жовтня
"Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - йшлося у повідомленні КМВА о 02:54.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ поінформували, що існує загроза застосування балістики з півночі. Вже через кілька хвилин військові зафіксували пуски ракет на столицю, після чого о 03:01 у Києві пролунала серія потужних вибухів.
Новина доповнюється...
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