Люди ховаються у київському метро. Фото: КП "Київський метрополітен"/Facebook

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 22 жовтня. Росіяни знову атакували Київ балістикою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ

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Звуки вибухів у Києві в ніч проти 22 жовтня

"Червоний рівень небезпеки. У місті оголошено ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги", — йшлося у повідомленні КМВА в Telegram о 01:54.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з півночі, після чого зафіксували пуски ракет на Київ. Вже о 02:01 в столиці пролунали вибухи.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:01 карта повітряних тривог має такий вигляд.

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Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 21 жовтня росіяни теж вдарили по Києву балістикою. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки та АЗС.

Також ми писали, що в ніч з 21 проти 22 жовтня росіяни намагалися атакувати Київ дронами. Відомо, що ворог влучив в об'єкт транспортної інфраструктури.