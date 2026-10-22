Взрывы в Киеве в результате ударов баллистическими ракетами 22 октября

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В Киеве раздались взрывы буквально сейчас, в ночь на 22 октября. На этот раз россияне вновь нанесли ракетный удар по столице, из-за чего в городе было очень громко.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Киеве в ночь на 22 октября

«Красный уровень опасности. Объявлен воздушный тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия», — говорилось в сообщении КМВА в 02:54.

Параллельно Воздушные силы ВСУ сообщили, что существует угроза применения баллистического оружия с севера. Уже через несколько минут военные зафиксировали пуски ракет по столице, после чего в 03:01 в Киеве раздалась серия мощных взрывов.

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