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Главная Киев Россия вновь атаковала Южный мост: подробности от Кличко

Россия вновь атаковала Южный мост: подробности от Кличко

Ua ru
1 октября 2026 22:03
1 октября Россия нанесла удар по Южному мосту в Киеве: подробности от Кличко
Спасатель. Фото: ГСЧС

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что россияне вновь атаковали Южный мост в столице вечером 1 октября. По его словам, произошло попадание в дорожное полотно. К месту удара направляются экстренные службы. В результате попадания беспилотника повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена.

О попадании Виталий Кличко сообщил в социальных сетях, передает Новини.LIVE.

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Зафиксировано попадание в дорожное полотно Южного моста

В столице во время желтой воздушной тревоги жители услышали мощный взрыв. Виталий Кличко сообщил, что попадание зафиксировали именно в дорожное полотно Южного моста в Киеве.

Экстренные службы уже направляются к месту происшествия. 

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что специалисты метрополитена проводят обесточивание железнодорожного полотна метро. Из-за повреждений движение метро и наземного общественного транспорта по Южному мосту приостановлено.

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"В результате попадания БПЛА, по предварительной информации, повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Специалисты метрополитена проводят обесточивание железнодорожного полотна метро. Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостановлено", — сообщил мэр Киева.

Информация может быть дополнена после прибытия соответствующих служб и обследования моста.

Россия вновь атаковала Южный мост: подробности от Кличко - фото 1
Пост Виталия Кличко. Скриншот: Telegram

Мы сообщали, что депутат Киевского городского совета Динара Габибуллаева заявила, что в случае полного перекрытия Южного моста после российской атаки на обеспечение сообщения между двумя берегами Киеву может потребоваться около 8 млрд гривен. На данный момент необходимого финансирования нет, а дальнейшая эксплуатация переправы будет зависеть от результатов обследования ее технического состояния.

Новини.LIVE писали, что в Киеве поврежденные дома могут не успеть восстановить до зимы. Самая сложная ситуация пока остается на Левом берегу, где возникают трудности с ремонтом поврежденных крыш. Темпы восстановления также замедляются из-за проблем с проведением тендерных процедур и финансированием соответствующих работ.

Виталий Кличко Киев война в Украине атака Южный мост
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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