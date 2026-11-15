Росія повторно вдарила по підприємству на Київщині, травмовано чоловіка
У неділю, 15 листопада, російські війська знову атакували Вишгородський район Київської області. Під удар потрапило складське приміщення промислового підприємства, де спалахнула пожежа. Постраждалому 86-річному місцевому жителю надали необхідну медичну допомогу. Рятувальники продовжують працювати на місці.
Про це повідомляє ДСНС Київщини, передає Новини.LIVE.
Наслідки повторної атаки РФ на Київщину
За даними рятувальників, унаслідок російського удару травмувався чоловік 1940 року народження.
У ДСНС уточнили, що під час повторної атаки росіяни влучили у склад промислового підприємства. На місці виникла пожежа, яку вже загасили.
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Працівники ДСНС гасять пожежу на складі, який постраждав від удару РФ. Фото: facebook.com/MNSKOB
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Рятувальники працюють на місці пожежі у Вишгородському районі. Фото: facebook.com/MNSKOB
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Ліквідація займання на складі після російської атаки на Київську область. Фото: facebook.com/MNSKOB
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Рятувальники борються з вогнем на промисловому об'єкті Київщини. Фото: facebook.com/MNSKOB
Наразі рятувальники продовжують розбирати пошкоджені частини будівлі та проливати конструкції водою, щоб запобігти повторному займанню.
Попередні атаки Росії на Київську область
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 14 листопада у Вишгородському районі внаслідок російського обстрілу загорілися три складські приміщення. Рятувальники локалізували пожежу та продовжували роботи на місці. Перевірка повітря не виявила перевищення допустимих показників забруднення.
Також Новини.LIVE писали про те, що протягом суботи, 14 листопада, російські ударні безпілотники атакували Київщину. Пошкодження зафіксували у п'яти районах області.