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Головна Київ Росія повторно вдарила по підприємству на Київщині, травмовано чоловіка

Росія повторно вдарила по підприємству на Київщині, травмовано чоловіка

Ua ru
15 листопада 2026 18:36
Повторна атака РФ на Київщину 15 листопада, є постраждалий facebook.com/MNSKOB
Співробітник Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час ліквідації наслідків російського удару. Фото: facebook.com/MNSKOB

У неділю, 15 листопада, російські війська знову атакували Вишгородський район Київської області. Під удар потрапило складське приміщення промислового підприємства, де спалахнула пожежа. Постраждалому 86-річному місцевому жителю надали необхідну медичну допомогу. Рятувальники продовжують працювати на місці.

Про це повідомляє ДСНС Київщини, передає Новини.LIVE.

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Ліквідація пожежі на території промислового підприємства у Вишгородському районі
Рятувальники гасять пожежу на складі після російської атаки на Київщину. Фото: facebook.com/MNSKOB

Наслідки повторної атаки РФ на Київщину

За даними рятувальників, унаслідок російського удару травмувався чоловік 1940 року народження.

У ДСНС уточнили, що під час повторної атаки росіяни влучили у склад промислового підприємства. На місці виникла пожежа, яку вже загасили.

  • Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу на Київщині
    Працівники ДСНС гасять пожежу на складі, який постраждав від удару РФ. Фото: facebook.com/MNSKOB
  • Гасіння пожежі на складі промислового підприємства після атаки РФ
    Рятувальники працюють на місці пожежі у Вишгородському районі. Фото: facebook.com/MNSKOB
  • Пожежники гасять складське приміщення після повторного удару Росії
    Ліквідація займання на складі після російської атаки на Київську область. Фото: facebook.com/MNSKOB
  • Наслідки повторної атаки РФ на складське приміщення у Вишгородському районі
    Рятувальники борються з вогнем на промисловому об'єкті Київщини. Фото: facebook.com/MNSKOB
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  • Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу на Київщині
  • Гасіння пожежі на складі промислового підприємства після атаки РФ
  • Пожежники гасять складське приміщення після повторного удару Росії
  • Наслідки повторної атаки РФ на складське приміщення у Вишгородському районі

Наразі рятувальники продовжують розбирати пошкоджені частини будівлі та проливати конструкції водою, щоб запобігти повторному займанню.

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Попередні атаки Росії на Київську область

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 14 листопада у Вишгородському районі внаслідок російського обстрілу загорілися три складські приміщення. Рятувальники локалізували пожежу та продовжували роботи на місці. Перевірка повітря не виявила перевищення допустимих показників забруднення.

Також Новини.LIVE писали про те, що протягом суботи, 14 листопада, російські ударні безпілотники атакували Київщину. Пошкодження зафіксували у п'яти районах області.

пожежа Київська область війна в Україні поранення атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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