Співробітник Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час ліквідації наслідків російського удару. Фото: facebook.com/MNSKOB

У неділю, 15 листопада, російські війська знову атакували Вишгородський район Київської області. Під удар потрапило складське приміщення промислового підприємства, де спалахнула пожежа. Постраждалому 86-річному місцевому жителю надали необхідну медичну допомогу. Рятувальники продовжують працювати на місці.

Про це повідомляє ДСНС Київщини, передає Новини.LIVE.

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Рятувальники гасять пожежу на складі після російської атаки на Київщину. Фото: facebook.com/MNSKOB

Наслідки повторної атаки РФ на Київщину

За даними рятувальників, унаслідок російського удару травмувався чоловік 1940 року народження.

У ДСНС уточнили, що під час повторної атаки росіяни влучили у склад промислового підприємства. На місці виникла пожежа, яку вже загасили.

Працівники ДСНС гасять пожежу на складі, який постраждав від удару РФ. Фото: facebook.com/MNSKOB

Рятувальники працюють на місці пожежі у Вишгородському районі. Фото: facebook.com/MNSKOB

Ліквідація займання на складі після російської атаки на Київську область. Фото: facebook.com/MNSKOB

Рятувальники борються з вогнем на промисловому об'єкті Київщини. Фото: facebook.com/MNSKOB 1 / 4







Наразі рятувальники продовжують розбирати пошкоджені частини будівлі та проливати конструкції водою, щоб запобігти повторному займанню.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 14 листопада у Вишгородському районі внаслідок російського обстрілу загорілися три складські приміщення. Рятувальники локалізували пожежу та продовжували роботи на місці. Перевірка повітря не виявила перевищення допустимих показників забруднення.

Також Новини.LIVE писали про те, що протягом суботи, 14 листопада, російські ударні безпілотники атакували Київщину. Пошкодження зафіксували у п'яти районах області.