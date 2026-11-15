Россия нанесла удар по предприятию в Киевской области, один мужчина получил травмы
В воскресенье, 15 ноября, российские войска вновь атаковали Вышгородский район Киевской области. Под удар попало складское помещение промышленного предприятия, где вспыхнул пожар. Пострадавшему 86-летнему местному жителю оказали необходимую медицинскую помощь. Спасатели продолжают работать на месте.
Об этом сообщает ГСЧС Киевской области, передает Новини.LIVE.
Последствия повторной атаки РФ на Киевскую область
По данным спасателей, в результате российского удара получил травму мужчина 1940 года рождения.
В ГСЧС уточнили, что во время повторной атаки россияне поразили склад промышленного предприятия. На месте возник пожар, который уже потушили.
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Сотрудники ГСЧС тушат пожар на складе, пострадавшем от удара РФ. Фото: facebook.com/MNSKOB
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Спасатели работают на месте пожара в Вышгородском районе. Фото: facebook.com/MNSKOB
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Ликвидация возгорания на складе после российской атаки на Киевскую область. Фото: facebook.com/MNSKOB
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Спасатели борются с огнем на промышленном объекте в Киевской области. Фото: facebook.com/MNSKOB
В настоящее время спасатели продолжают разбирать поврежденные части здания и поливать конструкции водой, чтобы предотвратить повторное возгорание.
Предыдущие атаки России на Киевскую область
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 14 ноября в Вышгородском районе в результате российского обстрела загорелись три складских помещения. Спасатели локализовали пожар и продолжали работы на месте. Проверка воздуха не выявила превышения допустимых показателей загрязнения.
Также Новини.LIVE писали о том, что в течение субботы, 14 ноября, российские ударные беспилотники атаковали Киевскую область. Повреждения зафиксировали в пяти районах области.