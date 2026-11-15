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Главная Киев Россия нанесла удар по предприятию в Киевской области, один мужчина получил травмы

Россия нанесла удар по предприятию в Киевской области, один мужчина получил травмы

Ua ru
15 ноября 2026 18:36
Повторная атака РФ на Киевскую область 15 ноября: есть пострадавший facebook.com/MNSKOB
Сотрудник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во время ликвидации последствий российского удара. Фото: facebook.com/MNSKOB

В воскресенье, 15 ноября, российские войска вновь атаковали Вышгородский район Киевской области. Под удар попало складское помещение промышленного предприятия, где вспыхнул пожар. Пострадавшему 86-летнему местному жителю оказали необходимую медицинскую помощь. Спасатели продолжают работать на месте.

Об этом сообщает ГСЧС Киевской области, передает Новини.LIVE.

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Ліквідація пожежі на території промислового підприємства у Вишгородському районі
Спасатели тушат пожар на складе после российской атаки на Киевскую область. Фото: facebook.com/MNSKOB

Последствия повторной атаки РФ на Киевскую область

По данным спасателей, в результате российского удара получил травму мужчина 1940 года рождения.

В ГСЧС уточнили, что во время повторной атаки россияне поразили склад промышленного предприятия. На месте возник пожар, который уже потушили.

  • Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу на Київщині
    Сотрудники ГСЧС тушат пожар на складе, пострадавшем от удара РФ. Фото: facebook.com/MNSKOB
  • Гасіння пожежі на складі промислового підприємства після атаки РФ
    Спасатели работают на месте пожара в Вышгородском районе. Фото: facebook.com/MNSKOB
  • Пожежники гасять складське приміщення після повторного удару Росії
    Ликвидация возгорания на складе после российской атаки на Киевскую область. Фото: facebook.com/MNSKOB
  • Наслідки повторної атаки РФ на складське приміщення у Вишгородському районі
    Спасатели борются с огнем на промышленном объекте в Киевской области. Фото: facebook.com/MNSKOB
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  • Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу на Київщині
  • Гасіння пожежі на складі промислового підприємства після атаки РФ
  • Пожежники гасять складське приміщення після повторного удару Росії
  • Наслідки повторної атаки РФ на складське приміщення у Вишгородському районі

В настоящее время спасатели продолжают разбирать поврежденные части здания и поливать конструкции водой, чтобы предотвратить повторное возгорание.

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Предыдущие атаки России на Киевскую область

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 14 ноября в Вышгородском районе в результате российского обстрела загорелись три складских помещения. Спасатели локализовали пожар и продолжали работы на месте. Проверка воздуха не выявила превышения допустимых показателей загрязнения.

Также Новини.LIVE писали о том, что в течение субботы, 14 ноября, российские ударные беспилотники атаковали Киевскую область. Повреждения зафиксировали в пяти районах области.

пожар Киевская область война в Украине ранение атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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