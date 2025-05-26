Вибухи в Києві 26 травня — в КМВА назвали наслідки

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Києва

У ніч проти 26 травня Київ і Київщина знову зазнали масованої атаки з боку Росії. Російські сили застосували ударні безпілотники.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, а також пресслужба Київської ОВА.

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Тимур Ткаченко повідомив, що у результаті нічної атаки в Києві є пошкодження в Дніпровському районі. Зокрема пошкоджено вікна в одному з житлових будинків. Крім того, уламки влучили на територію гаражного кооперативу та закладу відпочинку. На щастя, жертв і постраждалих немає.

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Своєю чергою, у Київській ОВА повідомили про комбіновану атаку — ворог бив як безпілотниками, так і крилатими ракетами. Протиповітряна оборона знищила більшість цілей. Постраждалих серед цивільного населення немає, об'єкти критичної інфраструктури не зазнали ушкоджень.

Водночас пошкоджень зазнали приватні помешкання. У Бориспільському районі постраждали три будинки та господарчі споруди, у Фастівському — ще один житловий дім. У Бучанському районі зафіксовано пошкодження автомобіля.

Наразі триває фіксація наслідків атаки та ліквідація пошкоджень силами відповідних служб.

Нагадаємо, вчора, 25 травня Київ та область опинилися під атакою Росії.

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