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Росія вночі атакувала Київ і область — є руйнування

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Дата публікації: 26 травня 2025 09:08
Вибухи в Києві 26 травня — в КМВА назвали наслідки
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Києва

У ніч проти 26 травня Київ і Київщина знову зазнали масованої атаки з боку Росії. Російські сили застосували ударні безпілотники.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, а також пресслужба Київської ОВА

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Тимур Ткаченко повідомив, що у результаті нічної атаки в Києві є пошкодження в Дніпровському районі. Зокрема пошкоджено вікна в одному з житлових будинків. Крім того, уламки влучили на територію гаражного кооперативу та закладу відпочинку. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Які руйнування є в Київській області після атаки Росії

Своєю чергою, у Київській ОВА повідомили про комбіновану атаку — ворог бив як безпілотниками, так і крилатими ракетами. Протиповітряна оборона знищила більшість цілей. Постраждалих серед цивільного населення немає, об'єкти критичної інфраструктури не зазнали ушкоджень.

Водночас пошкоджень зазнали приватні помешкання. У Бориспільському районі постраждали три будинки та господарчі споруди, у Фастівському — ще один житловий дім. У Бучанському районі зафіксовано пошкодження автомобіля.

Наразі триває фіксація наслідків атаки та ліквідація пошкоджень силами відповідних служб.

Нагадаємо, вчора, 25 травня Київ та область опинилися під атакою Росії

В ДСНС показали фото наслідків російських атак по столиці 

Київ Київська область обстріли війна в Україні атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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