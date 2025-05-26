Взрывы в Киеве 26 мая — в КГВА назвали последствия

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Киева

В ночь на 26 мая Киев и Киевская область снова подверглись массированной атаке со стороны России. Российские силы применили ударные беспилотники.

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко, а также пресс-служба Киевской ОГА.

Реклама

Читайте также:

Какие последствия в Киеве после атаки России

Тимур Ткаченко сообщил, что в результате ночной атаки в Киеве есть повреждения в Днепровском районе. В частности повреждены окна в одном из жилых домов. Кроме того, обломки попали на территорию гаражного кооператива и заведения отдыха. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Какие разрушения есть в Киевской области после атаки России

В свою очередь, в Киевской ОГА сообщили о комбинированной атаке — враг бил как беспилотниками, так и крылатыми ракетами. Противовоздушная оборона уничтожила большинство целей. Пострадавших среди гражданского населения нет, объекты критической инфраструктуры не получили повреждений.

В то же время повреждения получили частные дома. В Бориспольском районе пострадали три дома и хозяйственные постройки, в Фастовском — еще один жилой дом. В Бучанском районе зафиксировано повреждение автомобиля.

Сейчас продолжается фиксация последствий атаки и ликвидация повреждений силами соответствующих служб.

Напомним, вчера, 25 мая Киев и область оказались под атакой России.

В ГСЧС показали фото последствий российских атак по столице