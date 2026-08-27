РФ випробувала по Києву нову версію "Іскандера"

Балістична ракета "Іскандер-1000". Фото: росЗМІ

Росія вперше застосувала проти Києва оновлену балістичну ракету 9М723-2, яку називають "Іскандер-1000". Її використали під час одного з комбінованих ударів по столиці влітку. Нова версія отримала потужніший двигун і може уражати цілі на відстані до 550 км.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Новини.LIVE.

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Росія застосувала нову ракету по Києву

За даними ГУР, ракета 9М723-2 входить до складу комплексу "Бора-М". Її основною відмінністю від попередньої версії 9М723-1 став збільшений двигун. Через це також змінили пускову установку.

Оновлена ракета здатна уражати цілі на відстані до 550 км, тоді як дальність попередньої 9М723-1 становить близько 390 км. Водночас інші основні частини ракети залишилися ідентичними попередній версії.

У розвідці зазначили, що в останні місяці Росія дедалі активніше використовує балістичне озброєння під час атак по Україні. Час підльоту таких ракет до Києва становить лише кілька хвилин.

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Паралельно українська розвідка оприлюднила на порталі War&Sanctions нові дані щодо виробництва російських балістичних ракет 9М723 комплексу "Іскандер-М".

Зокрема, ГУР опублікувало інформацію про 140 російських та іноземних компонентів, які виявили в ракетах, а також дані про 35 підприємств та понад сотню їхніх посадових осіб і працівників.

За даними розвідки, ракети 9М723 досі містять значну кількість іноземних компонентів. Із 140 оприлюднених компонентів лише близько чверті виготовляють російські підприємства. Ще 63 компоненти виробляють компанії зі США, вісім — зі Швейцарії, вісім — із Білорусі, чотири — з Німеччини, чотири — з Тайваню та три — з Китаю.

У ГУР наголосили на необхідності посилення санкцій проти підприємств та постачальників, які забезпечують Росію компонентами для виробництва й модернізації балістичного озброєння.

Як писали Новини.LIVE, раніше російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Під час повітряної атаки мешканці столиці ховалися на станціях метро, які використовували як укриття.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 27 серпня росіяни завдали масованого удару по Київській області. Внаслідок атаки у Броварському та Вишгородському районах були зруйновані приватні будинки, а в Бориспільському районі загорілися складські приміщення.