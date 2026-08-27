Россия провела испытания новой версии "Искандера" над Киевом

Балистическая ракета "Искандер-1000". Фото: росСМИ

Россия впервые применила против Киева модернизированную баллистическую ракету 9М723-2, которую называют "Искандер-1000". Ее использовали во время одного из комбинированных ударов по столице летом. Новая версия получила более мощный двигатель и может поражать цели на расстоянии до 550 км.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Россия применила новую ракету по Киеву

По данным ГУР, ракета 9М723-2 входит в состав комплекса "Бора-М". Её основным отличием от предыдущей версии 9М723-1 стал увеличенный двигатель. Из-за этого также изменили пусковую установку.

Модернизированная ракета способна поражать цели на расстоянии до 550 км, тогда как дальность предыдущей 9М723-1 составляет около 390 км. В то же время остальные основные части ракеты остались идентичными предыдущей версии.

В разведке отметили, что в последние месяцы Россия всё активнее использует баллистическое вооружение при атаках на Украину. Время подлёта таких ракет до Киева составляет всего несколько минут.

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Параллельно украинская разведка обнародовала на портале War&Sanctions новые данные о производстве российских баллистических ракет 9М723 комплекса "Искандер-М".

В частности, ГУР опубликовало информацию о 140 российских и иностранных компонентах, обнаруженных в ракетах, а также данные о 35 предприятиях и более чем сотне их должностных лиц и сотрудников.

По данным разведки, ракеты 9М723 до сих пор содержат значительное количество иностранных компонентов. Из 140 обнародованных компонентов лишь около четверти изготавливают российские предприятия. Еще 63 компонента производят компании из США, восемь — из Швейцарии, восемь — из Беларуси, четыре — из Германии, четыре — из Тайваня и три — из Китая.

В ГУР подчеркнули необходимость ужесточения санкций против предприятий и поставщиков, обеспечивающих Россию компонентами для производства и модернизации баллистического вооружения.

Как писали Новини.LIVE, ранее российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Во время воздушной атаки жители столицы укрывались на станциях метро, которые использовали в качестве убежищ.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 27 августа россияне нанесли массированный удар по Киевской области. В результате атаки в Броварском и Вышгородском районах были разрушены частные дома, а в Бориспольском районе загорелись складские помещения.