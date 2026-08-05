Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Россия уничтожила 90% логистического склада "Эпицентра": фоторепортаж с места попадания

Россия уничтожила 90% логистического склада "Эпицентра": фоторепортаж с места попадания

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 12:14
Удар РФ по складу Эпицентра 5 августа: фото после уничтожения 90% комплекса
"Эпицентр", поврежденный в результате атаки. Фото: Новини.LIVE

В компании "Эпицентр" сообщили, что в результате российского удара было уничтожено около 90% логистического склада. На объекте хранились продукты питания, бытовая химия и другие товары, которые поставлялись в торговые центры сети по всей Украине. Во время атаки на территории находилась охрана, однако никто из сотрудников не пострадал.

Об этом сообщил директор логистического центра "Вискозна" компании "Эпицентр" Анатолий Саприкин в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Епіцентр на Віскозній
Склад "Эпицентра" после нападения. Фото: Новини.LIVE

Выгоревшие склады и разрушенные помещения: что осталось от склада "Эпицентра"

Российский удар практически полностью уничтожил складской комплекс.

По словам Саприкина, на складе хранились продукты питания, бытовая химия и другие товары широкого потребления, которые поставлялись в торговые центры "Эпицентр" в Киеве и других регионах Украины.

вибите вікно, Епіцентр 5 серпня
Выбитые окна в результате атаки. Фото: Новини.LIVE

Руководитель прибыл на место происшествия около двух часов ночи и увидел масштабный пожар. Он отметил, что во время атаки на территории находились сотрудники охраны, однако, к счастью, никто из них не пострадал.

Читайте также:
Епіцентр влучання 5 серпня
Разрушенные склады "Эпицентра". Фото: Новини.LIVE

По предварительной информации, по логистическому комплексу было нанесено как минимум два удара. Один из них пришелся на центральную часть склада, другой — на фасадную часть здания.

По оценке компании, в результате атаки было уничтожено около 90% логистического склада.

Как писали Новини.LIVE, оккупанты во время массированной атаки на Киев нанесли удар кассетными боеприпасами по одному из отделений "Новой почты". В результате обстрела повреждены здание и инфраструктура, однако компания продолжает оценивать масштабы разрушений. На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Также в ночь на 5 августа российские баллистические ракеты полностью уничтожили распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах. Логистический центр, открытый в 2017 году, обрабатывал более 100 тысяч заказов в сутки и обеспечивал доставку товаров по всей Украине. В компании заявили, что после последнего удара восстановить складской комплекс уже невозможно.

Киевская область Эпицентр склад
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации