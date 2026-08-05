Удар РФ по складу Эпицентра 5 августа: фото после уничтожения 90% комплекса

"Эпицентр", поврежденный в результате атаки. Фото: Новини.LIVE

В компании "Эпицентр" сообщили, что в результате российского удара было уничтожено около 90% логистического склада. На объекте хранились продукты питания, бытовая химия и другие товары, которые поставлялись в торговые центры сети по всей Украине. Во время атаки на территории находилась охрана, однако никто из сотрудников не пострадал.

Об этом сообщил директор логистического центра "Вискозна" компании "Эпицентр" Анатолий Саприкин в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Склад "Эпицентра" после нападения. Фото: Новини.LIVE

Выгоревшие склады и разрушенные помещения: что осталось от склада "Эпицентра"

Российский удар практически полностью уничтожил складской комплекс.

По словам Саприкина, на складе хранились продукты питания, бытовая химия и другие товары широкого потребления, которые поставлялись в торговые центры "Эпицентр" в Киеве и других регионах Украины.

Выбитые окна в результате атаки. Фото: Новини.LIVE

Руководитель прибыл на место происшествия около двух часов ночи и увидел масштабный пожар. Он отметил, что во время атаки на территории находились сотрудники охраны, однако, к счастью, никто из них не пострадал.

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Разрушенные склады "Эпицентра". Фото: Новини.LIVE

По предварительной информации, по логистическому комплексу было нанесено как минимум два удара. Один из них пришелся на центральную часть склада, другой — на фасадную часть здания.

По оценке компании, в результате атаки было уничтожено около 90% логистического склада.

Как писали Новини.LIVE, оккупанты во время массированной атаки на Киев нанесли удар кассетными боеприпасами по одному из отделений "Новой почты". В результате обстрела повреждены здание и инфраструктура, однако компания продолжает оценивать масштабы разрушений. На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Также в ночь на 5 августа российские баллистические ракеты полностью уничтожили распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах. Логистический центр, открытый в 2017 году, обрабатывал более 100 тысяч заказов в сутки и обеспечивал доставку товаров по всей Украине. В компании заявили, что после последнего удара восстановить складской комплекс уже невозможно.