Росія знову атакувала Київ: двоє людей отримали поранення
Російські окупанти у ніч проти 8 липня знову атакували Київ. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей. Крім того, постраждали два райони столиці.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Києва 8 липня
У Святошинському районі сталася пожежа в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. Там постраждали двоє людей, одну з яких госпіталізували. Крім того, за іншою адресою горів гаражний кооператив. Рятувальники ліквідували пожежу. Також пошкоджено адміністративну будівлю та трамваї.
У Деснянському районі сталася пожежа у складських приміщеннях.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка, у ніч проти 8 липня Росія вдарила по столиці балістичними ракетами, внаслідок чого сталися пожежі.
А 7 липня у Києві завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу, який стався 6 липня. Внаслідок атаки загинули 19 людей, ще 61 отримала поранення.
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