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Головна Київ Росіяни атакували Київщину: серед постраждалих є діти

Росіяни атакували Київщину: серед постраждалих є діти

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Дата публікації: 22 липня 2026 10:12
Росія атакувала Київщину: у Бучанському районі постраждали діти
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київщину. Фото: ДСНС

У середу, 22 липня, внаслідок ранкової російської атаки на Київську область постраждали п'ятеро людей. Серед поранених — троє дітей. Російські війська влучили у житловий будинок у Бучанському районі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС України.

Атака РФ на Київщину 22 липня
Руйнування внаслідок атаки РФ на Київщину 22 липня 2026 року. Фото: ДСНС

Наслідки атаки РФ на Київщину 22 липня

У середу вранці, 22 липня, у Київській області російські війська завдали удару по житловому будинку в селі Чайки Бучанського району. Унаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, серед яких троє дітей.

За інформацією ДСНС, медики оперативно прибули на місце події та надали постраждалим необхідну допомогу. Наразі інформації про їхній стан не уточнюється.

Наслідки обстрілу Київщини
Рятувальники працюють на місці атаки РФ. Фото: ДСНС

Також відомо, що після влучання виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання.

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Інших подробиць щодо наслідків російської атаки наразі не повідомляється.

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Скриншот повідомлення ДСНС України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що внаслідок російського обстрілу Києва 19 липня було знищено близько пів мільйона книжок українських видавництв. Найбільших втрат зазнало видавництво #книголав, де вогонь знищив майже 250 тисяч примірників, також пошкоджено редакцію MISON, офіс видавництва "АРК.ЮЕЙ" і поліграфічне підприємство "Конві". Крім того, під час атаки згоріли нові підручники для учнів 4 класу, які готували до початку навчального року.

Новини.LIVE також писали, що біля станції метро "Лук'янівська", що зазнала руйнувань внаслідок атаки РФ на Київ 19 липня, облаштовують тимчасовий наземний пішохідний. Спочатку він працюватиме без світлофора. Новий перехід облаштовують поруч із зупинкою громадського транспорту для безпечного пересування пішоходів.

Київська область обстріли атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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