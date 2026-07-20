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Головна Київ Російський обстріл Києва знищив пів мільйона книжок — наслідки ударів

Російський обстріл Києва знищив пів мільйона книжок — наслідки ударів

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 16:50
У Києві внаслідок нічної атаки РФ постраждали видавництва Книголав, MISON, АРК.ЮЕЙ і Конві
Зруйнований склад видавництва Книголав. Фото: Книголав / Facebook

Росія повністю знищила склад видавництва "#книголав" у Києві внаслідок чергової терористичної атаки на столицю України у ніч проти 18 липня. Сукупні втрати лише готової книжкової продукції вже перевищують чверть мільйона примірників. Також росіяни знищили редакційне приміщення видавництва MISON, пошкодили офіс "АРК.ЮЕЙ" та спалили нові підручники для 4 класу підприємства "Конві".

Про наслідки обстрілів повідомляють команди видавництв, інформує Новини.LIVE

Пожежа знищила "дім книжок"

Російський удар спричинив велику пожежу на території складу компанії Книголав, вогонь повністю знищив понад 250 тисяч примірників художньої, дитячої та нон-фікшн літератури.

"Найголовніше для нас — ніхто з наших колег не постраждав! Водночас ми втратили майже 250 тисяч книжок. Це результат праці авторів, перекладачів, редакторів, дизайнерів, друкарень і всієї команди, яка щодня працює для українського читача", — зазначає "#книголав" на своїй сторінці у Facebook.

Через руйнування інфраструктури компанія попереджає читачів про можливі тимчасові затримки з обробкою та відправленням замовлень.

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Зруйноване редакційне приміщення видавництва MISON у Києві внаслідок атаки Росії 18 липня 2026 року
Пошкоджене видавництво MISON. Фото: MISON / Facebook 

Згорілі мрії та підручники для 4 класу

Ця ж ворожа атака завдала серйозної шкоди іншим представникам українського книжкового бізнесу.

Видавництво MISON повідомило у своїх соцмережах про повну втрату редакційного приміщення, де народжувалися ідеї та безпосередньо працювала команда.

Росія знищила редакційне приміщення видавництва MISON у Києві 18 липня 2026 року
Руйнування у видавництві MISON. Фото: MISON / Facebook 
Зруйноване редакційне приміщення видавництва MISON у Києві через обстріл Росії 18 липня 2026 року
Приміщення видавництва MISON після пожежі. Фото: MISON / Facebook 

Крім того, вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено офіс видавництва "АРК.ЮЕЙ", що засноване у 2019 році, та спеціалізується на науково-популярній літературі. 

Пошкоджений в результаті російського удару офіс видавництва "АРК.ЮЕЙ" у Києві 18-19 липня 2026 року
Вибиті вікна в офісі "АРК.ЮЕЙ". Фото: АРК.ЮЕЙ / Instagram
Росія пошкодила офіс видавництва "АРК.ЮЕЙ" у Києві внаслідок атаки 18-19 липня 2026 року
Пошкоджений офіс "АРК.ЮЕЙ". Фото: АРК.ЮЕЙ / Instagram

Суттєвих руйнувань зазнали виробничі потужності київської друкарні та поліграфічного підприємства "Конві" в ніч проти 19 липня. Як повідомила комерційна директорка підприємства Вікторія Гайдай, на щастя, серед співробітників обійшлося без жертв. Проте вогонь та руйнування знищили величезний обсяг напівфабрикатів видавничої продукції. Зокрема, згоріли свіжонадруковані підручники для 4 класу, які готували до нового навчального року.

Росія зруйнувала приміщення київської друкарні та поліграфічного підприємства "Конві" у Києві
Пожежа на видавництві "Конві". Фото: "Конві" / Facebook
Приміщення київської друкарні та поліграфічного підприємства "Конві" після російської атаки на Київ в ніч проти 19 липня 2026 року
Пошкоджений видавничий цех "Конві". Фото: "Конві" / Facebook
Руйнування приміщення київської друкарні та поліграфічного підприємства "Конві" у Києві в результаті удару РФ 19 липня 2026 року
Руйнування у видавництві "Конві". Фото: "Конві" / Facebook

Знищена інфраструктура та поранені 

Як повідомляли Новини.LIVE, ворожа атака Росії в ніч проти 19 липня призвела до значної кількості поранених серед цивільного населення та пошкоджень житлової інфраструктури. Так, внаслідок масованого обстрілу столиці та області кількість постраждалих через атаку РФ на Київ становить 17 людей, серед яких є діти, а також загинула 89-річна жінка. Більшість травмованих отримали ушкодження через падіння уламків збитих ракет та вибухову хвилю в житлових кварталах передмістя.

Окрім людських жертв, цей обстріл спричинив колосальні матеріальні збитки для бізнесу. Зокрема, Росія знищила масштабний логістичний центр Amtel на Київщині, повністю вивівши з ладу один із найбільших складських комплексів країни. Наразі на всіх постраждалих локаціях тривають відновлювальні роботи та збір коштів на підтримку поранених і бізнесу.

У співавторстві з Веронікою Придюк

Київ обстріли видавництво
Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк
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