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Главная Киев Россияне атаковали Киевскую область: среди пострадавших есть дети

Россияне атаковали Киевскую область: среди пострадавших есть дети

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Дата публикации 22 июля 2026 10:12
Россия нанесла удар по Киевской области: в Бучанском районе пострадали дети
Спасатели устраняют последствия нападения РФ на Киевскую область. Фото: ГСЧС

В среду, 22 июля, в результате утренней российской атаки на Киевскую область пострадали пять человек. Среди раненых — трое детей. Российские войска поразили жилой дом в Бучанском районе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.

Атака РФ на Київщину 22 липня
Разрушения в результате атаки РФ на Киевскую область 22 июля 2026 года. Фото: ГСЧС

Последствия атаки РФ на Киевскую область 22 июля

В среду утром, 22 июля, в Киевской области российские войска нанесли удар по жилому дому в селе Чайки Бучанского района. В результате атакипострадали пять человек, среди которых трое детей.

По информации ГСЧС, медики оперативно прибыли на место происшествия и оказали пострадавшим необходимую помощь. На данный момент информация об их состоянии не уточняется.

Наслідки обстрілу Київщини
Спасатели работают на месте атаки РФ. Фото: ГСЧС

Также известно, что после попадания возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание.

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Других подробностей о последствиях российского нападения пока не сообщается.

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Скриншот сообщения ГСЧС Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в результате российского обстрела Киева 19 июля было уничтожено около полумиллиона книг украинских издательств. Наибольшие потери понесло издательство #книголав, где огонь уничтожил почти 250 тысяч экземпляров, также повреждены редакция MISON, офис издательства "АРК.ЮЕЙ" и полиграфическое предприятие "Конви". Кроме того, во время атаки сгорели новые учебники для учеников 4-го класса, которые готовили к началу учебного года.

Новини.LIVE также сообщали, что возле станции метро "Лукьяновская", пострадавшей в результате атаки РФ на Киев 19 июля, обустраивают временный наземный пешеходный переход. Сначала он будет работать без светофора. Новый переход обустраивают рядом с остановкой общественного транспорта для безопасного передвижения пешеходов.

Киевская область обстрелы атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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