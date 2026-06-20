РФ атакувала дронами Київську область: є поранені

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС Київщини

У суботу вдень, 20 червня, російські війська вкотре дронами атакували Київську область. У регіоні лунали потужні вибухи, сталася пожежа складських приміщень. Внаслідок удару є постраждалі серед цивільного населення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника.

РФ вкотре атакувала Київську область: є поранені

Сьогодні вдень, 20 червня, Київська область знову опинилася під атакою російських ударних дронів. Внаслідок обстрілів у регіоні виникли пожежі на об’єктах інфраструктури. Станом на зараз відомо про постраждалих, їм надають медичну допомогу.

У Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки загорілися складські приміщення. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, наразі екстрені служби продовжують роботи з ліквідації наслідків удару.

Спочатку було відомо про одного постраждалого — 40-річного чоловіка з отруєнням продуктами горіння. Його госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надали необхідну допомогу.

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Згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. У Вишгородському районі поранень зазнали ще троє мешканців області. У чоловіка зафіксовано опіки рук і ніг, а також осколковий перелом ноги. У жінки — осколкові поранення рук і обличчя, забої стегна та гомілки. Ще одна постраждала отримала контузію.

Усі травмовані доставлені до медичних закладів, їм надається необхідна допомога. Також унаслідок атаки пошкоджено один автомобіль.

Скриншот повідомлень Миколи Калашника/Telegram

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Київрада підтримала збільшення фінансування міської програми "Захисник Києва" ще на 2 млрд грн. Додаткові кошти планують спрямувати на підтримку військових підрозділів та їхнє матеріально-технічне забезпечення. Водночас фактичне виділення грошей відбудеться лише після внесення відповідних змін до бюджету столиці.

Новини.LIVE також писали, що у мережі оприлюднили відео моменту російського удару по Києво-Печерській лаврі, завданого 15 червня. На кадрах зафіксовано влучання ворожого безпілотника поблизу Стефанівського приділу біля східної вівтарної частини святині. Внаслідок атаки виникла пожежа, яка охопила близько 800 квадратних метрів території.