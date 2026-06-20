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Головна Київ Росіяни атакували Київщину: сталася пожежа, є постраждалі

Росіяни атакували Київщину: сталася пожежа, є постраждалі

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Дата публікації: 20 червня 2026 16:58
РФ атакувала дронами Київську область: є поранені
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС Київщини

У суботу вдень, 20 червня, російські війська вкотре дронами атакували Київську область. У регіоні лунали потужні вибухи, сталася пожежа складських приміщень. Внаслідок удару є постраждалі серед цивільного населення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника.

РФ вкотре атакувала Київську область: є поранені

Сьогодні вдень, 20 червня, Київська область знову опинилася під атакою російських ударних дронів. Внаслідок обстрілів у регіоні виникли пожежі на об’єктах інфраструктури. Станом на зараз відомо про постраждалих, їм надають медичну допомогу.

У Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки загорілися складські приміщення. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, наразі екстрені служби продовжують роботи з ліквідації наслідків удару.

Спочатку було відомо про одного постраждалого — 40-річного чоловіка з отруєнням продуктами горіння. Його госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надали необхідну допомогу.

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Згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. У Вишгородському районі поранень зазнали ще троє мешканців області. У чоловіка зафіксовано опіки рук і ніг, а також осколковий перелом ноги. У жінки — осколкові поранення рук і обличчя, забої стегна та гомілки. Ще одна постраждала отримала контузію.

Усі травмовані доставлені до медичних закладів, їм надається необхідна допомога. Також унаслідок атаки пошкоджено один автомобіль.

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Скриншот повідомлень Миколи Калашника/Telegram

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Київрада підтримала збільшення фінансування міської програми "Захисник Києва" ще на 2 млрд грн. Додаткові кошти планують спрямувати на підтримку військових підрозділів та їхнє матеріально-технічне забезпечення. Водночас фактичне виділення грошей відбудеться лише після внесення відповідних змін до бюджету столиці.

Новини.LIVE також писали, що у мережі оприлюднили відео моменту російського удару по Києво-Печерській лаврі, завданого 15 червня. На кадрах зафіксовано влучання ворожого безпілотника поблизу Стефанівського приділу біля східної вівтарної частини святині. Внаслідок атаки виникла пожежа, яка охопила близько 800 квадратних метрів території.

Київська область обстріли постраждалі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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