Россия нанесла удар с помощью дронов по Киевской области: есть раненые

Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Киевской области

В субботу днём, 20 июня, российские войска в очередной раз нанесли удар с помощью дронов по Киевской области. В регионе раздавались мощные взрывы, произошёл пожар в складских помещениях. В результате удара есть пострадавшие среди гражданского населения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

РФ в очередной раз атаковала Киевскую область: есть раненые

Сегодня днём, 20 июня, Киевская область вновь оказалась под атакой российских ударных дронов. В результате обстрелов в регионе возникли пожары на объектах инфраструктуры. На данный момент известно о пострадавших, им оказывается медицинская помощь.

В Бориспольском районе в результате вражеской атаки загорелись складские помещения. Спасателям удалось локализовать пожар, в настоящее время экстренные службы продолжают работы по ликвидации последствий удара.

Сначала было известно об одном пострадавшем — 40-летнем мужчине с отравлением продуктами горения. Его госпитализировали в местную больницу, где медики оказали необходимую помощь.

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Впоследствии число пострадавших возросло до четырёх человек. В Вышгородском районе ранения получили ещё трое жителей области. У мужчины зафиксированы ожоги рук и ног, а также осколочный перелом ноги. У женщины — осколочные ранения рук и лица, ушибы бедра и голени. Еще одна пострадавшая получила сотрясение мозга.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь. Также в результате атаки поврежден один автомобиль.

Скриншот сообщений Николая Калашника/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что недавно Киевсовет поддержал увеличение финансирования городской программы "Защитник Киева" еще на 2 млрд грн. Дополнительные средства планируется направить на поддержку воинских подразделений и их материально-техническое обеспечение. В то же время фактическое выделение средств произойдет только после внесения соответствующих изменений в бюджет столицы.

Новини.LIVE также писали, что в сети появилось видео момента российского удара по Киево-Печерской лавре, нанесенного 15 июня. На кадрах запечатлено попадание вражеского беспилотника вблизи Стефановского придела у восточной алтарной части святыни. В результате атаки возник пожар, охвативший около 800 квадратных метров территории.