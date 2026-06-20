Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Россияне атаковали Киевскую область: произошёл пожар, есть пострадавшие

Россияне атаковали Киевскую область: произошёл пожар, есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 16:58
Россия нанесла удар с помощью дронов по Киевской области: есть раненые
Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Киевской области

В субботу днём, 20 июня, российские войска в очередной раз нанесли удар с помощью дронов по Киевской области. В регионе раздавались мощные взрывы, произошёл пожар в складских помещениях. В результате удара есть пострадавшие среди гражданского населения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

РФ в очередной раз атаковала Киевскую область: есть раненые

Сегодня днём, 20 июня, Киевская область вновь оказалась под атакой российских ударных дронов. В результате обстрелов в регионе возникли пожары на объектах инфраструктуры. На данный момент известно о пострадавших, им оказывается медицинская помощь.

В Бориспольском районе в результате вражеской атаки загорелись складские помещения. Спасателям удалось локализовать пожар, в настоящее время экстренные службы продолжают работы по ликвидации последствий удара.

Сначала было известно об одном пострадавшем — 40-летнем мужчине с отравлением продуктами горения. Его госпитализировали в местную больницу, где медики оказали необходимую помощь.

Читайте также:

Впоследствии число пострадавших возросло до четырёх человек. В Вышгородском районе ранения получили ещё трое жителей области. У мужчины зафиксированы ожоги рук и ног, а также осколочный перелом ноги. У женщины — осколочные ранения рук и лица, ушибы бедра и голени. Еще одна пострадавшая получила сотрясение мозга.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь. Также в результате атаки поврежден один автомобиль.

null
Скриншот сообщений Николая Калашника/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что недавно Киевсовет поддержал увеличение финансирования городской программы "Защитник Киева" еще на 2 млрд грн. Дополнительные средства планируется направить на поддержку воинских подразделений и их материально-техническое обеспечение. В то же время фактическое выделение средств произойдет только после внесения соответствующих изменений в бюджет столицы.

Новини.LIVE также писали, что в сети появилось видео момента российского удара по Киево-Печерской лавре, нанесенного 15 июня. На кадрах запечатлено попадание вражеского беспилотника вблизи Стефановского придела у восточной алтарной части святыни. В результате атаки возник пожар, охвативший около 800 квадратных метров территории.

Киевская область обстрелы пострадавшие
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации