Депутат Странніков пояснив рішення Київради щодо додаткових 2 млрд грн для військових

Депутат Андрій Странніков. Фото: кадр із відео

У четвер, 18 червня, Київрада підтримала збільшення граничного обсягу фінансування міської програми "Захисник Києва" ще на 2 млрд грн. Член міжфракційного об'єднання "Київ — за рівні можливості" Андрій Странніков зазначив, що кошти планують спрямувати на подальшу підтримку військових підрозділів. Однак їх фактичне виділення відбудеться після внесення змін до міського бюджету.

Про це Странніков заявив журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій.

Странніков пояснив рішення Київради щодо додаткових 2 млрд грн для військових

За словами Страннікова, програма "Захисник Києва" діє вже не перший рік і залишається одним із ключових інструментів підтримки Сил оборони з боку столиці. Лише торік на її реалізацію було спрямовано понад 11 млрд грн.

"Це і матеріально-технічне забезпечення, і пальне, і різного роду обладнання, РЕБи, дрони і так далі", — зазначив депутат.

Він пояснив, що рішення, ухвалене Київрадою, стосується збільшення граничного обсягу фінансування програми на 2 млрд грн. Водночас це не означає негайного виділення коштів, адже вони з'являться лише після ухвалення відповідних змін до бюджету міста.

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"3 млрд гривень вже Київська міська рада витратила цього року на підтримку бойових підрозділів, і ще 2 млрд гривень є плани витратити", — повідомив Странніков.

Крім того, депутат нагадав, що на попередньому пленарному засіданні Київрада заснувала нову міську відзнаку "Почесний захисник Києва". Нею нагороджуватимуть виключно військовослужбовців, які захищають Україну, зокрема тих, хто зі зброєю в руках став на оборону держави після початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляли Новини.LIVE, сьогодні, 18 червня, Київрада також підтримала рішення про залучення кредиту на 150 млн євро. Його планують витратити для закупівлі 50 нових вагонів метро. Депутат Андрій Вітренко вважає, що таке рішення може вплинувати на вартість проїзду.

Також у Київраді повідомляли про активну підготовку до опалювального сезону. Проте прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що Київ відстає у підготовці, хоча має достатньо коштів.