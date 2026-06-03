Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Депутатка: у Києві досі не врегульована проблема приватних укриттів

Депутатка: у Києві досі не врегульована проблема приватних укриттів

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 23:56
Депутатка: у Києві досі не врегульована проблема приватних укриттів
Укриття. Фото: Новини.LIVE

У Києві досі не врегульована проблема укриттів, які перебувають у приватній власності. Частина з них позначена на офіційних мапах як доступні, але фактично можуть бути зачиненими під час тривоги. У міській раді зазначають, що ситуація потребує законодавчого вирішення.

Про це заявила депутатка Київської міської ради Дінара Габібуллаєва в ефірі "Київського часу".

Депутатка Київради про проблему приватних укриттів в столиці

Депутатка Дінара Габібуллаєва пояснила, що у столиці залишається невирішеною проблема укриттів, розташованих у приватній власності, але позначених на офіційних мапах як доступні для населення.

За її словами, під час перевірок виявляли випадки, коли укриття були зачинені, а мешканці не мали до них доступу під час повітряної тривоги.

"Стоїть магазин, наприклад, на першому поверсі магазин. Є підвал. І от по документах це власність певної людини, яка колись, там, в 90-х, приватизувала, купила і тому подібне. Тобто, стоїть магазин, стоїть підвал. Підвал — це єдине сховище, скажімо так, для мешканців цього будинку. Ми піднімали це питання і ми зробили зміни на мапі. Коли якраз ТСК працювала, ми виявили, що на мапі, наприклад, стоїть ця адреса, як укриття.

Читайте також:

Така-то адреса, там, 15-Б. І от дивишся, там все закрито. Починаєш перевіряти, ми викликали представників РДА. Це, до речі, біля заводу Артема  було таке укриття. Ми піднімали всіх, і все.

І навіть вийшли на те, що це приміщення заводу Артема. І вони не можуть відкрити, тому що це приміщення заводу Артема. Я кажу, ви розумієте, що ви наражаєте на небезпеку мешканців тих трьох будинків, тому що це єдине укриття.

І от це була серйозна проблема з приватними, так скажемо, приміщеннями, які були включені в мапу укриттів. Ми не змогли вирішити цю колізію. Єдине, що робили — давали запити на те, щоб прибрати такі об’єкти з мапи укриттів. Тому що людина розраховує на це укриття і може прийти туди під час небезпеки", — зазначила Габібуллаєва.

Вона наголосила, що питання використання приватних приміщень, які можуть слугувати укриттями, потребує законодавчого врегулювання.

Новини.LIVE інформували, що в Україні більшість перевірених укриттів мають суттєві недоліки, про що повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Під час моніторингу у 2025 році перевірили понад тисячу захисних споруд у різних регіонах. За його результатами, зауваження отримали 93% об’єктів, серед проблем — зачинені, підтоплені та захаращені укриття.

Новини.LIVE також писали, що експерт з держуправління у сфері містобудування Віктор Глеба розкритикував стан укриттів у Києві. Він заявив, що наявні вуличні конструкції не забезпечують належного захисту під час обстрілів. Також він назвав встановлення дорогих модульних укриттів неефективним використанням коштів.

Київ бомбосховище укриття
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації