Депутатка: у Києві досі не врегульована проблема приватних укриттів

Укриття. Фото: Новини.LIVE

У Києві досі не врегульована проблема укриттів, які перебувають у приватній власності. Частина з них позначена на офіційних мапах як доступні, але фактично можуть бути зачиненими під час тривоги. У міській раді зазначають, що ситуація потребує законодавчого вирішення.

Про це заявила депутатка Київської міської ради Дінара Габібуллаєва в ефірі "Київського часу".

Депутатка Київради про проблему приватних укриттів в столиці

Депутатка Дінара Габібуллаєва пояснила, що у столиці залишається невирішеною проблема укриттів, розташованих у приватній власності, але позначених на офіційних мапах як доступні для населення.

За її словами, під час перевірок виявляли випадки, коли укриття були зачинені, а мешканці не мали до них доступу під час повітряної тривоги.

"Стоїть магазин, наприклад, на першому поверсі магазин. Є підвал. І от по документах це власність певної людини, яка колись, там, в 90-х, приватизувала, купила і тому подібне. Тобто, стоїть магазин, стоїть підвал. Підвал — це єдине сховище, скажімо так, для мешканців цього будинку. Ми піднімали це питання і ми зробили зміни на мапі. Коли якраз ТСК працювала, ми виявили, що на мапі, наприклад, стоїть ця адреса, як укриття.

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Така-то адреса, там, 15-Б. І от дивишся, там все закрито. Починаєш перевіряти, ми викликали представників РДА. Це, до речі, біля заводу Артема було таке укриття. Ми піднімали всіх, і все.

І навіть вийшли на те, що це приміщення заводу Артема. І вони не можуть відкрити, тому що це приміщення заводу Артема. Я кажу, ви розумієте, що ви наражаєте на небезпеку мешканців тих трьох будинків, тому що це єдине укриття.

І от це була серйозна проблема з приватними, так скажемо, приміщеннями, які були включені в мапу укриттів. Ми не змогли вирішити цю колізію. Єдине, що робили — давали запити на те, щоб прибрати такі об’єкти з мапи укриттів. Тому що людина розраховує на це укриття і може прийти туди під час небезпеки", — зазначила Габібуллаєва.

Вона наголосила, що питання використання приватних приміщень, які можуть слугувати укриттями, потребує законодавчого врегулювання.

Новини.LIVE інформували, що в Україні більшість перевірених укриттів мають суттєві недоліки, про що повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Під час моніторингу у 2025 році перевірили понад тисячу захисних споруд у різних регіонах. За його результатами, зауваження отримали 93% об’єктів, серед проблем — зачинені, підтоплені та захаращені укриття.

Новини.LIVE також писали, що експерт з держуправління у сфері містобудування Віктор Глеба розкритикував стан укриттів у Києві. Він заявив, що наявні вуличні конструкції не забезпечують належного захисту під час обстрілів. Також він назвав встановлення дорогих модульних укриттів неефективним використанням коштів.