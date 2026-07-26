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Головна Київ Росіяни атакували три райони Києва: в ДСНС оприлюднили наслідки нічного обстрілу

Росіяни атакували три райони Києва: в ДСНС оприлюднили наслідки нічного обстрілу

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Дата публікації: 26 липня 2026 07:34
Атака на Київ 26 липня: ДСНС показала наслідки обстрілу у трьох районах
Наслідки атаки РФ на Київ 26 липня 2026 року. Фото: ДСНС

У ніч проти 26 липня внаслідок російської атаки в Києві сталися пожежі у трьох районах. Рятувальники ліквідували всі осередки займання у Деснянському, Шевченківському та Солом'янському районах. За даними ДСНС, жертв і постраждалих немає.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС Києва у неділю, 25 липня.

Атака РФ на Київ 26 липня
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

Наслідки балістичної атаки РФ на Київ 26 липня

За даними ДСНС, у Деснянському районі рятувальники ліквідували загоряння складської будівлі на площі 150 кв. м. Крім того, на парковці загорілися 10 легкових та один вантажний автомобіль.

У Шевченківському районі внаслідок влучання сталося загоряння у чотириповерховій відселеній будівлі. Пожежу ліквідували.

Обстріл Києва 26 липня
Горять автомобілі у Києві після атаки РФ. Фото: ДСНС

У Солом'янському районі внаслідок російського обстрілу сталися загоряння та руйнування у нежитловій будівлі. Пожежу також ліквідували.

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У ДСНС зазначили, що внаслідок нічної атаки на столицю жертв і постраждалих немає.

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Скриншот повідомлення ДСНС/Facebook

Новини.LIVE інформували, що російські війська в ніч проти 26 липня атакували Київ балістичними ракетами, у столиці пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок обстрілу пожежі та пошкодження зафіксували у Шевченківському, Солом'янському та Деснянському районах. Зокрема, загорілися багатоповерхівка, нежитлова забудова та автомобілі на парковці.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 26 липня російські окупанти завдали балістичного удару по Києву. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько 00:20, після чого Повітряні сили попередили про загрозу ракетної атаки. Уже за кілька хвилин у місті пролунала серія потужних вибухів.

Київ обстріли атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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