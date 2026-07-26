Обстріл Києва 26 липня - палають будинки та авто

У Києві палають будинки та авто: все про нічну атаку РФ
Росіяни в ніч проти 26 липня атакували Київ ракетами. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовані пожежі та пошкодження.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.
Головне:
- ворог вдарив балістикою;
- наслідки фіксуються у трьох районах.
Чим атакують росіяни
Приблизно о 00:20 у Києві та більшості областей оголосили повітряну тривогу. Одразу після цього Повітряні сили зафіксували пуски балістичних ракет по столиці.
Через кілька хвилин після фіксації ц місті пролунала дуже гучна серія вибухів.
Перші наслідки
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі написав, що наслідки фіксуються у кількох районах столиці — Шевченківському, Солом'янському та Деснянському.
Детальніше щодо кожного з них розповідаємо нижче.
Шевченківський район
В цьому районі уламки впали на 18-поверховий будинок. На рівні 7-8 поверхів виникла пожежа.
Солом'янський район
У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків виникло загорання на території нежитлової забудови.
Деснянський район
За словами Кличка, тут горять автівки на парковці.
Як повідомляли Новини.LIVE, за словами експерта із комплексної безпеки Руслана Болгова, захиститися від прямого ракетного удару можна лише у спеціально обладнаних укриттях. За його словами, найнадійнішими є бомбосховища та глибокі станції метро.
Також ми писали, чому Київський метрополітен не використовує свої вагони як нічні укриття від атак РФ.