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Головна Київ У Києві палають будинки та авто: все про нічну атаку РФ

У Києві палають будинки та авто: все про нічну атаку РФ

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 01:09
Обстріл Києва 26 липня - палають будинки та авто
Пожежник гасить вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 26 липня атакували Київ ракетами. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовані пожежі та пошкодження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

Головне:

  • ворог вдарив балістикою;
  • наслідки фіксуються у трьох районах.

Чим атакують росіяни

Приблизно о 00:20 у Києві та більшості областей оголосили повітряну тривогу. Одразу після цього Повітряні сили зафіксували пуски балістичних ракет по столиці.

Через кілька хвилин після фіксації ц місті пролунала дуже гучна серія вибухів.

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Перші наслідки

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі написав, що наслідки фіксуються у кількох районах столиці — Шевченківському, Солом'янському та Деснянському.

Детальніше щодо кожного з них розповідаємо нижче.

Шевченківський район

В цьому районі уламки впали на 18-поверховий будинок. На рівні 7-8 поверхів виникла пожежа.

Солом'янський район

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків виникло загорання на території нежитлової забудови.

Деснянський район

За словами Кличка, тут горять автівки на парковці.

Обстріл Києва 26 липня - що відомо
Пост Кличка. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, за словами експерта із комплексної безпеки Руслана Болгова, захиститися від прямого ракетного удару можна лише у спеціально обладнаних укриттях. За його словами, найнадійнішими є бомбосховища та глибокі станції метро.

Також ми писали, чому Київський метрополітен не використовує свої вагони як нічні укриття від атак РФ.

Київ пожежа обстріли
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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