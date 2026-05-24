Масований удар по Києву: у ДСНС показали кадри ліквідації наслідків

Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 24 травня здійснили масований обстріл Києва. Внаслідок атаки в місті виникли пожежі та зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури і житлових будинків. Також відомо про постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

Наслідки удару по Києву 24 травня

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Шевченківському районі. Там через атаку спалахнула пожежа на другому поверсі школи на площі близько 300 квадратних метрів. Також у п’ятиповерховому житловому будинку сталося руйнування в межах під’їзду з подальшим загорянням з першого по п’ятий поверхи.

Крім того, зафіксовано влучання у будівлю бізнес-центру, займання на території ринку та удар між 8 і 9 поверхами дев’ятиповерхового будинку. За попередніми даними, там загинула одна людина. Також пошкоджень зазнала будівля музею Головного управління ДСНС у Київській області.

У Дарницькому районі обстріл спричинив пожежу покрівлі двоповерхового гуртожитку площею близько 150 квадратних метрів. Рятувальники евакуйовували мешканців та ліквідовували займання.

У Дніпровському районі горіли приватний житловий будинок та територія гаражного кооперативу.

У Деснянському районі зафіксовано влучання у торговельний центр і будівлю супермаркету. Також сталася пожежа п’яти гаражних боксів.

У Святошинському районі повідомляється про влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок.

У Солом’янському районі пошкоджень зазнав 24-поверховий житловий будинок — пожежа та руйнування конструкцій виникли на рівні 23 поверху. Також під удар потрапили складські приміщення у промисловій зоні.

В Оболонському районі, за попередніми даними, горів житловий будинок, а також сталася пожежа у 16-поверхівці на рівні 12–13 поверхів. Окремо рятувальники ліквідовували займання у будівельному гіпермаркеті.

У Печерському районі виникла пожежа на 13 поверсі 20-поверхової новобудови, а також загорілася побутівка неподалік.

За даними ДСНС, станом на ранок інформація щодо кількості постраждалих та жертв уточнюється. Рятувальники продовжують працювати на місцях влучань.

Як писали Новини.LIVE, у Києві закрили станцію метро "Лук'янівська" після ударів РФ 24 травня. Вона не працюватиме для пасажирів через пошкодження наземного вестибюля.

Зазначимо, цієї ночі ворог атакував столицю кількома хвилями. Спершу росіяни запускали дрони, балістику та крилаті ракети, тоді робили паузу і повторювали атаки знову. За даними моніторів, це був один з наймасованіших ударів по Києву за 2025-2026 рр.