Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Кількість постраждалих у Києві зросла до 44: двоє людей загинули

Кількість постраждалих у Києві зросла до 44: двоє людей загинули

Ua ru
Дата публікації: 24 травня 2026 08:54
Кількість постраждалих у Києві зросла до 34: одна жінка загинула
Наслідки удару по Києву. Фото: Нацполіція

Внаслідок російської масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня, кількість постраждалих зросла до 44. Також відомо про двох загиблих у Шевченківському районі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію та мера Києва Віталія Кличка. 

Постраждалі у Києві після атаки 24 травня

У поліції розповіли, що цієї ночі під ворожим вогнем опинилися усі райони Києва. Ворог здійснив комбінований удар, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. 

null
Наслідки обстрілу Києва. Фото: Нацполіція
null
Пошкоджений будинок внаслідок обстрілів. Фото: Нацполіція

"Зафіксовано пошкодження багатоквартирних та приватних житлових будинків, адміністративних будівель, навчального закладу, СТО та припаркованих автомобілів", — йдеться у повідомленні. 

Водночас Кличко повідомив, що зараз рятувальники гасять пожежі та розбирають завали, а медики надають допомогу постраждалим. Станом на зараз відомо, що внаслідок ворожої атаки дві людини загинули. Крім того, ще 44 людини постраждали. Із них медики госпіталізували 28 поранених, в тому числі — двох дітей (у стані середньої тяжкості). Ще троє постраждалих перебувають у тяжкому стані. 16 постраждалим медики надали допомогу амбулаторно.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі РФ також атакувала всі райони Київщини. Внаслідок обстрілу пошкоджені оселі громадян постраждали люди.

А в Києві засипало вхід в укриття однієї зі шкіл після удару РФ. В укритті перебувають люди, на місці працюють усі відповідні служби. 

Київ обстріли постраждалі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації