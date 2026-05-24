Кількість постраждалих у Києві зросла до 34: одна жінка загинула

Наслідки удару по Києву. Фото: Нацполіція

Внаслідок російської масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня, кількість постраждалих зросла до 44. Також відомо про двох загиблих у Шевченківському районі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію та мера Києва Віталія Кличка.

Постраждалі у Києві після атаки 24 травня

У поліції розповіли, що цієї ночі під ворожим вогнем опинилися усі райони Києва. Ворог здійснив комбінований удар, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники.

Наслідки обстрілу Києва. Фото: Нацполіція

Пошкоджений будинок внаслідок обстрілів. Фото: Нацполіція

"Зафіксовано пошкодження багатоквартирних та приватних житлових будинків, адміністративних будівель, навчального закладу, СТО та припаркованих автомобілів", — йдеться у повідомленні.

Водночас Кличко повідомив, що зараз рятувальники гасять пожежі та розбирають завали, а медики надають допомогу постраждалим. Станом на зараз відомо, що внаслідок ворожої атаки дві людини загинули. Крім того, ще 44 людини постраждали. Із них медики госпіталізували 28 поранених, в тому числі — двох дітей (у стані середньої тяжкості). Ще троє постраждалих перебувають у тяжкому стані. 16 постраждалим медики надали допомогу амбулаторно.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі РФ також атакувала всі райони Київщини. Внаслідок обстрілу пошкоджені оселі громадян постраждали люди.

А в Києві засипало вхід в укриття однієї зі шкіл після удару РФ. В укритті перебувають люди, на місці працюють усі відповідні служби.