Кількість постраждалих у Києві зросла до 34: одна жінка загинула

Кількість постраждалих у Києві зросла до 44: двоє людей загинули
Внаслідок російської масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня, кількість постраждалих зросла до 44. Також відомо про двох загиблих у Шевченківському районі.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію та мера Києва Віталія Кличка.
Постраждалі у Києві після атаки 24 травня
У поліції розповіли, що цієї ночі під ворожим вогнем опинилися усі райони Києва. Ворог здійснив комбінований удар, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники.
"Зафіксовано пошкодження багатоквартирних та приватних житлових будинків, адміністративних будівель, навчального закладу, СТО та припаркованих автомобілів", — йдеться у повідомленні.
Водночас Кличко повідомив, що зараз рятувальники гасять пожежі та розбирають завали, а медики надають допомогу постраждалим. Станом на зараз відомо, що внаслідок ворожої атаки дві людини загинули. Крім того, ще 44 людини постраждали. Із них медики госпіталізували 28 поранених, в тому числі — двох дітей (у стані середньої тяжкості). Ще троє постраждалих перебувають у тяжкому стані. 16 постраждалим медики надали допомогу амбулаторно.
Як писали Новини.LIVE, цієї ночі РФ також атакувала всі райони Київщини. Внаслідок обстрілу пошкоджені оселі громадян постраждали люди.
А в Києві засипало вхід в укриття однієї зі шкіл після удару РФ. В укритті перебувають люди, на місці працюють усі відповідні служби.