РФ повредила исторические памятники на Почтовой площади в Киеве: видео

РФ повредила исторические памятники на Почтовой площади в Киеве: видео

Дата публикации 24 мая 2026 10:22
Церковь Рождества Христова в Киеве. Фото: wikipedia.org

В Киеве в результате массированной атаки россиян 24 мая повреждены памятники архитектуры на Почтовой площади. Так, разрушениям подверглись Почтовая станция и Церковь Рождества Христова.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в музее на Почтовой площади Киева.

Удар по Киеву 24 мая

В музее рассказали, что в Киеве взрывной волной и от падений обломков поврежден памятник архитектуры Национального значения Почтовую станцию и Церковь Рождества Христова.

"Обо всех обстоятельствах и выявленных при внешнем осмотре повреждениях было немедленно сообщено директору Департамента охраны культурного наследия Марине Соловьевой! В полицию к сожалению дозвониться невозможно!" — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, этой ночью Россия ударила в районе Белой Церкви "Орешником". Это была баллистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж".

В то же время в ГСЧС показали кадры ликвидации последствий в столице. В городе возникли пожары и зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
