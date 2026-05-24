РФ повредила исторические памятники на Почтовой площади в Киеве: видео

Церковь Рождества Христова в Киеве.

В Киеве в результате массированной атаки россиян 24 мая повреждены памятники архитектуры на Почтовой площади. Так, разрушениям подверглись Почтовая станция и Церковь Рождества Христова.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в музее на Почтовой площади Киева.

Удар по Киеву 24 мая

В музее рассказали, что в Киеве взрывной волной и от падений обломков поврежден памятник архитектуры Национального значения Почтовую станцию и Церковь Рождества Христова.

"Обо всех обстоятельствах и выявленных при внешнем осмотре повреждениях было немедленно сообщено директору Департамента охраны культурного наследия Марине Соловьевой! В полицию к сожалению дозвониться невозможно!" — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, этой ночью Россия ударила в районе Белой Церкви "Орешником". Это была баллистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж".

В то же время в ГСЧС показали кадры ликвидации последствий в столице. В городе возникли пожары и зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.