Атака РФ на Київ: загинула людина, є постраждалі

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ 23 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Києва

Сьогодні, 23 вересня, російські безпілотники продовжують атакувати Київ. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали восьмеро людей, один із них помер у лікарні. У місті виникли пожежі та зафіксували падіння й влучання БпЛА.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та ДСНС України у середу, 23 вересня.

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Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС Києва

Які наслідки атаки у Києві

У Дарницькому районі сталася пожежа на одній з автозаправних станцій, двох постраждалих передали медикам. На іншій локації загорілася двоповерхова недіюча будівля. Один із поранених, якого госпіталізували у тяжкому стані, помер у лікарні.

У Солом'янському районі виникла пожежа на одному з транспортних підприємств. Також мер повідомляв про падіння БпЛА на будівлю магазину. Згодом стало відомо, що у Соломʼянському районі влучання БпЛА у 9-поверхову нежитлову будівлю на рівні четвертого поверху.

У Голосіївському районі горіло складське приміщення. За іншою адресою зафіксували влучання російського БпЛА в АЗС. Також повідомлялося про падіння безпілотника на дах нежитлової будівлі та на територію об'єкта транспортної інфраструктури.

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За інформацією ДСНС, усі пожежі ліквідували. Водночас атака російських БпЛА на столицю тривала.

Станом на останню інформацію Кличка, у стаціонарах міських лікарень перебувають четверо постраждалих.

Скриншот повідомлень Кличка/Telegram

Скриншот повідомлення ДСНС України/Telegram

Чи пошкоджений Центральний залізничний вокзал

В Укрзалізниці повідомили, що Центральний залізничний вокзал Києва не пошкоджений внаслідок атаки РФ 23 вересня. Це стало відомо після інформації про приліт поблизу вокзалу.

У компанії закликали людей залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

"У зв’язку з інформацією про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва повідомляємо: вокзал не пошкоджено.

Водночас закликаємо всіх перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги. Бережіть себе!", — йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Скриншот повідомлення Укрзалізниці/Facebook

Новини.LIVE інформували, що російська атака 23 вересня пошкодила автозаправний комплекс UKRNAFTA у Києві. Працівники вчасно перейшли в укриття, тому ніхто з них не постраждав. Це вже шоста атака на об’єкти мережі за останні кілька тижнів.

Новини.LIVE також писали, що внаслідок російської атаки на Київщині 23 вересня постраждали троє людей. Наслідки удару зафіксували у чотирьох районах області, де загалом пошкоджено 18 об’єктів. Найбільше пошкоджень зазнали об’єкти у Бучанському районі.