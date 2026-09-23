Атака РФ на Киев: один человек погиб, есть пострадавшие

Спасатели устраняют последствия атаки РФ на Киев 23 сентября 2026 года. Фото: ГСЧС Киева

Сегодня, 23 сентября, российские беспилотники продолжают наносить удары по Киеву. В результате вражеского обстрела пострадали восемь человек, один из них скончался в больнице. В городе возникли пожары, также были зафиксированы падения и попадания БпЛА.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и ГСЧС Украины в среду, 23 сентября.

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Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС Киева

Каковы последствия атаки в Киеве

В Дарницком районе произошел пожар на одной из автозаправочных станций, двое пострадавших были переданы медикам. В другом месте загорелось двухэтажное недействующее здание. Один из раненых, которого госпитализировали в тяжелом состоянии, скончался в больнице.

В Соломенском районе возник пожар на одном из транспортных предприятий. Также мэр сообщил о падении БпЛА на здание магазина. Впоследствии стало известно, что в Соломенском районе БпЛА попал в 9-этажное нежилое здание на уровне четвертого этажа.

В Голосеевском районе горело складское помещение. По другому адресу зафиксировали попадание российского БпЛА в АЗС. Также сообщалось о падении беспилотника на крышу нежилого здания и на территорию объекта транспортной инфраструктуры.

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По информации ГСЧС, все пожары ликвидированы. В то же время атака российских БпЛА на столицу продолжалась.

По последним данным Кличко, в стационарах городских больниц находятся четверо пострадавших.

Скриншот сообщений Кличко/Telegram

Скриншот сообщения ГСЧС Украины/Telegram

Поврежден ли Центральный железнодорожный вокзал

В Укрзализныце сообщили, что Центральный железнодорожный вокзал Киева не пострадал в результате атаки РФ 23 сентября. Об этом стало известно после появления информации о попадании вблизи вокзала.

В компании призвали людей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

"В связи с информацией о попадании снаряда вблизи Центрального железнодорожного вокзала Киева сообщаем: вокзал не поврежден.

В то же время призываем всех находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Берегите себя!", — говорится в сообщении Укрзализныци.

Скриншот сообщения Укрзализныци/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что российская атака 23 сентября повредила автозаправочный комплекс UKRNAFTA в Киеве. Работники вовремя перешли в укрытия, поэтому никто из них не пострадал. Это уже шестая атака на объекты сети за последние несколько недель.

Новини.LIVE также писали, что в результате российской атаки в Киевской области 23 сентября пострадали три человека. Последствия удара зафиксировали в четырёх районах области, где в общей сложности повреждено 18 объектов. Наибольшие повреждения получили объекты в Бучанском районе.