Рух транспорту греблею Київської ГЕС відновлять найближчим часом — КОВА

Росіяни вдарили по Київській ГЕС — рух транспорту обіцяють відкрити найближчим часом
У понеділок, 26 серпня, російські війська вдарили по Київській гідроелектростанції (ГЕС). Через атаку було припинено рух транспорту на греблі.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Руслан Кравченко у Facebook.
Коли відкриють рух греблею
За словами Кравченка, рух відкриють вже найближчим часом.
"Через ранкову атаку росіян був обмежений проїзд дамбою Київської ГЕС. Його відновлять орієнтовно о 16:00-17:00", — йдеться у повідомленні.
Він додав, що внаслідок атаки росіян на область постраждали четверо осіб, серед яких одна дитина.
Голова КОВА підкреслив, що надзвичайники зафіксували пошкодження в усіх семи районах Київщини. Також руйнувань внаслідок російської атаки зазнали енергооб’єкти.
"Робота триває. Енергетики працюють над поверненням світла", — підсумував Кравченко.
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