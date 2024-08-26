Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Росіяни вдарили по Київській ГЕС — рух транспорту обіцяють відкрити найближчим часом arrow

Росіяни вдарили по Київській ГЕС — рух транспорту обіцяють відкрити найближчим часом

26 серпня 2024 16:54
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Рух транспорту греблею Київської ГЕС відновлять найближчим часом — КОВА
Київська ГЕС. Фото: Вікіпедія
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У понеділок, 26 серпня, російські війська вдарили по Київській гідроелектростанції (ГЕС). Через атаку було припинено рух транспорту на греблі.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Руслан Кравченко у Facebook.

Читайте також:

Коли відкриють рух греблею 

За словами Кравченка, рух відкриють вже найближчим часом.

"Через ранкову атаку росіян був обмежений проїзд дамбою Київської ГЕС. Його відновлять орієнтовно о 16:00-17:00", — йдеться у повідомленні.

Він додав, що внаслідок атаки росіян на область постраждали четверо осіб, серед яких одна дитина.

Голова КОВА підкреслив, що надзвичайники зафіксували пошкодження в усіх семи районах Київщини. Також руйнувань внаслідок російської атаки зазнали енергооб’єкти.

"Робота триває. Енергетики працюють над поверненням світла", — підсумував Кравченко.

null
Повідомлення Кравченка у Facebook

Також важливі новини дня по темі:

Київ війна КМДА Київська область обстріли ГЕС ракета війна в Україні дамба ракетний удар

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:03 В РНБО повідомили, що буде з Telegram в Україні після затримання Дурова у Франції

16:59 Без даху над головою — ранкова атака очима одеситів

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

16:54 Росіяни вдарили по Київській ГЕС — рух транспорту обіцяють відкрити найближчим часом

16:49 Кредитні пільги для військових — у ТЦК повідомили алгоритм дій

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

16:33 У Польщі заявили про порушення її кордону російським безпілотником під час ранкової атаки

16:31 Під Львовом водій протаранив АЗС та дві автівки — виникла масштабна пожежа

16:30 Багато спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

16:27 У Харкові низка будинків залишиться без газу — перелік адрес

16:27 В Одесі подовжили роботу бюветів — де можна набрати води

17:03 В РНБО повідомили, що буде з Telegram в Україні після затримання Дурова у Франції

16:59 Без даху над головою — ранкова атака очима одеситів

16:54 Росіяни вдарили по Київській ГЕС — рух транспорту обіцяють відкрити найближчим часом

16:49 Кредитні пільги для військових — у ТЦК повідомили алгоритм дій

16:33 У Польщі заявили про порушення її кордону російським безпілотником під час ранкової атаки

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

16:31 Під Львовом водій протаранив АЗС та дві автівки — виникла масштабна пожежа

16:30 Багато спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

16:27 У Харкові низка будинків залишиться без газу — перелік адрес

16:27 В Одесі подовжили роботу бюветів — де можна набрати води

16:26 Укрпошта презентувала благодійну марку до Дня пам'яті захисників України

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Text

14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

Text

13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2024
Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

24 серпня 2024
Text

20:01 Ділянку тунелю на "Деміївській" відремонтують за 600 мільйонів грн — Бахматов поділився деталями

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті