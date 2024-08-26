Рух транспорту греблею Київської ГЕС відновлять найближчим часом — КОВА

Київська ГЕС. Фото: Вікіпедія

У понеділок, 26 серпня, російські війська вдарили по Київській гідроелектростанції (ГЕС). Через атаку було припинено рух транспорту на греблі.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Руслан Кравченко у Facebook.

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За словами Кравченка, рух відкриють вже найближчим часом.

"Через ранкову атаку росіян був обмежений проїзд дамбою Київської ГЕС. Його відновлять орієнтовно о 16:00-17:00", — йдеться у повідомленні.

Він додав, що внаслідок атаки росіян на область постраждали четверо осіб, серед яких одна дитина.

Голова КОВА підкреслив, що надзвичайники зафіксували пошкодження в усіх семи районах Київщини. Також руйнувань внаслідок російської атаки зазнали енергооб’єкти.

"Робота триває. Енергетики працюють над поверненням світла", — підсумував Кравченко.