Движение транспорта по плотине Киевской ГЭС возобновят в ближайшее время — КОВА

Киевская ГЭС. Фото: Википедия

В понедельник, 26 августа, российские войска ударили по Киевской гидроэлектростанции (ГЭС). Из-за атаки было приостановлено движение транспорта на дамбе.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации (КОВА) Руслан Кравченко в Facebook.

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По словам Кравченко, движение будет открыто уже в ближайшее время.

"Из-за утренней атаки россиян был ограничен проезд по дамбе Киевской ГЭС. Его возобновят ориентировочно в 16:00-17:00", — говорится в сообщении.

Он добавил, что в результате атаки россиян на область пострадали четыре человека, среди которых один ребенок.

Глава КОВА подчеркнул, что спасатели зафиксировали повреждения во всех семи районах Киевской области. Также есть разрушения на энергообъектах.

"Работа продолжается. Энергетики работают над возвращением света", — подытожил Кравченко.