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Головна Київ Росіяни вдарили трьома реактивними дронами по енергетиці Київщини

Росіяни вдарили трьома реактивними дронами по енергетиці Київщини

Ua ru
6 листопада 2026 09:08
Атака РФ по Білій Церкві: три реактивні БпЛА вдарили по енергетиці facebook.com/DSNS.GOV.UA
Рятувальник на місці пожежі. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Увечері 5 листопада Білоцерківська міська територіальна громада на Київщині зазнала атаки російських військ. Унаслідок удару виникли перебої з електропостачанням. 

Про це повідомила Білоцерківська міська територіальна громада, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення Білоцерківської міської ради про атаку РФ на Білу Церкву 5 листопада
Росія атакувала енергетику Київщини. Скриншот: t.me/bmrada

Енергетики відновлюють електропостачання на Київщині

Наразі фахівці працюють над поверненням світла споживачам. 

"Фахівці роблять усе можливе, щоб оперативно перепідключити споживачів на резервні лінії", — йдеться в повідомленні.

У Білоцерківській громаді попередили про повторні атаки

Водночас ситуація залишається небезпечною. Місцева влада наголосила: "Зберігається високий ризик повторних атак".

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Мешканців громади просять повідомляти про пошкодження житлових будинків і майна підприємств. Для фіксації руйнувань можна звернутися до поліції за номером 102.

Також повідомити про наслідки атаки можна до центру оперативного реагування департаменту житлово-комунального господарства за телефонами:

067-310-77-55;
099-310-77-55;
063-310-77-55.

Новини Київщини

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 5 листопада російські війська завдали удару по логістичному об'єкту в Бучанському районі Київської області. Після атаки там спалахнула масштабна пожежа. За попередньою інформацією, одна людина отримала травми, загиблих не було. На місці продовжували ліквідовувати наслідки обстрілу.

Також Новини.LIVE писали, що на початку листопада в Білій Церкві тимчасово зупиняли водопостачання через влучання безпілотника в інфраструктурний об'єкт. Місцевих жителів закликали заздалегідь зробити запаси води. Подачу планували припинити протягом години.

Київська область енергетика Біла Церква атака Росії на Україну реактивні дрони
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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