Россияне ударили тремя реактивными дронами энергетике Киевской области
Вечером 5 ноября Белоцерковская городская территориальная община в Киевской области подверглась нападению российских войск. В результате удара возникли перебои с электроснабжением.
Об этом сообщила Белоцерковская городская территориальная община, передает Новини.LIVE.
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Киевской области
В настоящее время специалисты работают над восстановлением электроснабжения потребителей.
"Специалисты делают все возможное, чтобы оперативно переподключить потребителей на резервные линии", — говорится в сообщении.
В Белоцерковской общине предупредили о повторных атаках
В то же время ситуация остается опасной. Местные власти подчеркнули: "Сохраняется высокий риск повторных атак".
Жителей общины просят сообщать о повреждениях жилых домов и имущества предприятий. Для фиксации разрушений можно обратиться в полицию по номеру 102.
Также сообщить о последствиях атаки можно в центр оперативного реагирования департамента жилищно-коммунального хозяйства по телефонам:
067-310-77-55;
099-310-77-55;
063-310-77-55.
Новости Киевской области
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 5 ноября российские войска нанесли удар по логистическому объекту в Бучанском районе Киевской области. После атаки там вспыхнул масштабный пожар. По предварительной информации, один человек получил травмы, погибших не было. На месте продолжали ликвидировать последствия обстрела.
Также Новини.LIVE писали, что в начале ноября в Белой Церкви временно приостанавливали водоснабжение из-за попадания беспилотника в инфраструктурный объект. Местных жителей призвали заранее сделать запасы воды. Подачу планировали прекратить в течение часа.