Спасатель на месте пожара. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Вечером 5 ноября Белоцерковская городская территориальная община в Киевской области подверглась нападению российских войск. В результате удара возникли перебои с электроснабжением.

Об этом сообщила Белоцерковская городская территориальная община, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала энергетику Киевской области. Скриншот: t.me/bmrada

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Киевской области

В настоящее время специалисты работают над восстановлением электроснабжения потребителей.

"Специалисты делают все возможное, чтобы оперативно переподключить потребителей на резервные линии", — говорится в сообщении.

В Белоцерковской общине предупредили о повторных атаках

В то же время ситуация остается опасной. Местные власти подчеркнули: "Сохраняется высокий риск повторных атак".

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Жителей общины просят сообщать о повреждениях жилых домов и имущества предприятий. Для фиксации разрушений можно обратиться в полицию по номеру 102.

Также сообщить о последствиях атаки можно в центр оперативного реагирования департамента жилищно-коммунального хозяйства по телефонам:

067-310-77-55;

099-310-77-55;

063-310-77-55.

Новости Киевской области

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 5 ноября российские войска нанесли удар по логистическому объекту в Бучанском районе Киевской области. После атаки там вспыхнул масштабный пожар. По предварительной информации, один человек получил травмы, погибших не было. На месте продолжали ликвидировать последствия обстрела.

Также Новини.LIVE писали, что в начале ноября в Белой Церкви временно приостанавливали водоснабжение из-за попадания беспилотника в инфраструктурный объект. Местных жителей призвали заранее сделать запасы воды. Подачу планировали прекратить в течение часа.