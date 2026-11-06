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Главная Киев Россияне ударили тремя реактивными дронами энергетике Киевской области

Россияне ударили тремя реактивными дронами энергетике Киевской области

Ua ru
6 ноября 2026 09:08
Атака РФ на Белую Церковь: три реактивных БПЛА нанесли удар по объектам энергетики facebook.com/DSNS.GOV.UA
Спасатель на месте пожара. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Вечером 5 ноября Белоцерковская городская территориальная община в Киевской области подверглась нападению российских войск. В результате удара возникли перебои с электроснабжением.

Об этом сообщила Белоцерковская городская территориальная община, передает Новини.LIVE.

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Повідомлення Білоцерківської міської ради про атаку РФ на Білу Церкву 5 листопада
Россия атаковала энергетику Киевской области. Скриншот: t.me/bmrada

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Киевской области

В настоящее время специалисты работают над восстановлением электроснабжения потребителей.

"Специалисты делают все возможное, чтобы оперативно переподключить потребителей на резервные линии", — говорится в сообщении.

В Белоцерковской общине предупредили о повторных атаках

В то же время ситуация остается опасной. Местные власти подчеркнули: "Сохраняется высокий риск повторных атак".

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Жителей общины просят сообщать о повреждениях жилых домов и имущества предприятий. Для фиксации разрушений можно обратиться в полицию по номеру 102.

Также сообщить о последствиях атаки можно в центр оперативного реагирования департамента жилищно-коммунального хозяйства по телефонам:

067-310-77-55;
099-310-77-55;
063-310-77-55.

Новости Киевской области

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 5 ноября российские войска нанесли удар по логистическому объекту в Бучанском районе Киевской области. После атаки там вспыхнул масштабный пожар. По предварительной информации, один человек получил травмы, погибших не было. На месте продолжали ликвидировать последствия обстрела.

Также Новини.LIVE писали, что в начале ноября в Белой Церкви временно приостанавливали водоснабжение из-за попадания беспилотника в инфраструктурный объект. Местных жителей призвали заранее сделать запасы воды. Подачу планировали прекратить в течение часа.

Киевская область энергетика Белая Церковь атака России на Украину реактивные дроны
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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