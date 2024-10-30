Атака на Київ 30 жовтня — є постраждалі

Росіяни вночі атакували Київ — фото наслідків
Вночі 30 жовтня ворог обстріляв Київ ударними дронами. Внаслідок влучання уламків у Солом'янському районі виникла пожежа у двох багатоповерхівках.
Про це повідомила пресслужба КМВА.
Нічна атака на Київ
Російські війська вкотре атакували Київ ударними безпілотниками.
"Російські дрони не змінили свою постійну тактику — заходили в бік столиці з різних напрямків, на різних висотах", — зазначили у КМВА.
Внаслідок ворожої атаки у місті зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському районі. Зазначається, що уламок дрона влучив у дев'ятиповерхівку, що спричинило пожежу у кількох помешканнях житлового будинку.
У ДСНС заявляли про пожежу на площі 40 квадратних метрів на другому та третьому поверхах.
"З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждало дев'ятеро осіб, серед яких одна дитина", — йдеться у повідомленні міської адміністрації.
Також у Солом'янському районі цієї ночі виникло займання у восьмиповерховій адміністративній будівлі, згодом відбулася розгерметизація ГРП, яку було усунено. Постраждалих внаслідок влучання у будівлю немає.
"Загалом на місцях подій працювали 65 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки", — зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що внаслідок атаки на столицю вночі 30 жовтня до лікарів звернулось дев'ять громадян. Серед них є 11-річна дівчинка, яка отримала сильний стрес.
Раніше ми писали про те, що у ніч проти 29 жовтня окупанти випустили по Україні 48 ударних дронів та одну балістичну ракету.
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