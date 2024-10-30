Атака на Київ 30 жовтня — є постраждалі

Наслідки влучання у багатоповерхівку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вночі 30 жовтня ворог обстріляв Київ ударними дронами. Внаслідок влучання уламків у Солом'янському районі виникла пожежа у двох багатоповерхівках.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

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"Російські дрони не змінили свою постійну тактику — заходили в бік столиці з різних напрямків, на різних висотах", — зазначили у КМВА.

ДСНС та швидка допомога на місці влучання у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Внаслідок ворожої атаки у місті зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському районі. Зазначається, що уламок дрона влучив у дев'ятиповерхівку, що спричинило пожежу у кількох помешканнях житлового будинку.

Наслідки влучання уламка дрона у Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У ДСНС заявляли про пожежу на площі 40 квадратних метрів на другому та третьому поверхах.

Рятувальна служба. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

"З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждало дев'ятеро осіб, серед яких одна дитина", — йдеться у повідомленні міської адміністрації.

Евакуйований чоловік із будинку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Також у Солом'янському районі цієї ночі виникло займання у восьмиповерховій адміністративній будівлі, згодом відбулася розгерметизація ГРП, яку було усунено. Постраждалих внаслідок влучання у будівлю немає.

"Загалом на місцях подій працювали 65 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки", — зазначили у ДСНС.

Будинок у який влучив російський дрон. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що внаслідок атаки на столицю вночі 30 жовтня до лікарів звернулось дев'ять громадян. Серед них є 11-річна дівчинка, яка отримала сильний стрес.

Раніше ми писали про те, що у ніч проти 29 жовтня окупанти випустили по Україні 48 ударних дронів та одну балістичну ракету.