Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Россияне ночью атаковали Киев — фото arrow

Россияне ночью атаковали Киев — фото

30 октября 2024 08:05
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Атака на Киев 30 октября - есть пострадавшие
Последствия попадания в многоэтажку. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Ночью 30 октября враг обстрелял Киев ударными дронами. В результате попадания обломков в Соломенском районе возник пожар в двух многоэтажках.

Об этом сообщила пресс-служба КМВА.

Читайте также:

Ночная атака на Киев

Российские войска в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками.

"Российские дроны не изменили свою постоянную тактику - заходили в сторону столицы по разным направлениям, на разных высотах", — отметили в КМВА.

ГСЧС и скорая
ГСЧС и скорая помощь на месте попадания в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В результате вражеской атаки в городе зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Отмечается, что обломок дрона попал в девятиэтажку, что привело к пожару в нескольких жилых домах.

Россияне ночью атаковали Киев — фото - фото 2
Последствия попадания обломка дрона в Соломенском районе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В ГСЧС заявляли о пожаре на площади 40 квадратных метров на втором и третьем этажах.

ГСЧС
Спасательная служба. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

"Из дома были эвакуированы 18 человек. Пострадали девять человек, среди которых один ребенок", — говорится в сообщении городской администрации.

пострадавшие
Эвакуированный мужчина из дома. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Также в Соломенском районе этой ночью возникло возгорание в восьмиэтажном административном здании, впоследствии произошла разгерметизация ГРП, которая была устранена. Пострадавших в результате попадания в здание нет.

"В общей сложности на местах событий работали 65 пожарных и 14 единиц пожарно-спасательной техники", — отметили в ГСЧС.

пожар
Дом в который попал русский дрон. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в результате атаки на столицу ночью 30 октября к врачам обратилось девять граждан. Среди них есть 11-летняя девочка, получившая сильный стресс.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 29 октября оккупанты выпустили по Украине 48 ударных дронов и одну баллистическую ракету.

Киев россияне ГСЧС беспилотники дроны атака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:19 США осудили удар Израиля по Сектору Газа

08:05 Россияне ночью атаковали Киев — фото

08:02 Участники банды под видом ТЦК обворовывали уклонистов — приговор

08:00 Украинцам обещают соцпомощь в 4,5 тыс. грн

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

07:56 Держалась за икону — киевлянка рассказала о ночной атаке Шахедов

07:30 Как бронировать работников — уже известны новые правила

07:21 Солдат на Львовщине сбежал из части — какой приговор получил

07:13 Нарушения военного учета — штрафы для женщин

Новость с видео

07:07 Войска КНДР в РФ не изменят ход войны — Джейсон Джей Смарт

08:19 США осудили удар Израиля по Сектору Газа

08:05 Россияне ночью атаковали Киев — фото

08:02 Участники банды под видом ТЦК обворовывали уклонистов — приговор

08:00 Украинцам обещают соцпомощь в 4,5 тыс. грн

07:56 Держалась за икону — киевлянка рассказала о ночной атаке Шахедов

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

07:30 Как бронировать работников — уже известны новые правила

07:21 Солдат на Львовщине сбежал из части — какой приговор получил

07:13 Нарушения военного учета — штрафы для женщин

Новость с видео

07:07 Войска КНДР в РФ не изменят ход войны — Джейсон Джей Смарт

07:01 ПриватБанк не предупреждает о проблемах с лизингом — жалоба

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2024
Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

Text

20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

Text

19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

Text

19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

Text

17:51 Новые детали Плана победы и атака на Одессу — эфир Вечір.LIVE

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

15:00 В селах Грузии "помогали" голосовать — Гончаренко объяснил как

Text

13:02 Зарплаты прокурорам и преследование РФ в Крыму — эфир День.LIVE

Text

12:48 Нардеп ответил, кто сейчас исполняет обязанности Костина

Text

10:15 Экономист назвал среднюю зарплату прокуроров в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре