Атака на Киев 30 октября - есть пострадавшие

Россияне ночью атаковали Киев — фото
Ночью 30 октября враг обстрелял Киев ударными дронами. В результате попадания обломков в Соломенском районе возник пожар в двух многоэтажках.
Об этом сообщила пресс-служба КМВА.
Ночная атака на Киев
Российские войска в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками.
"Российские дроны не изменили свою постоянную тактику - заходили в сторону столицы по разным направлениям, на разных высотах", — отметили в КМВА.
В результате вражеской атаки в городе зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Отмечается, что обломок дрона попал в девятиэтажку, что привело к пожару в нескольких жилых домах.
В ГСЧС заявляли о пожаре на площади 40 квадратных метров на втором и третьем этажах.
"Из дома были эвакуированы 18 человек. Пострадали девять человек, среди которых один ребенок", — говорится в сообщении городской администрации.
Также в Соломенском районе этой ночью возникло возгорание в восьмиэтажном административном здании, впоследствии произошла разгерметизация ГРП, которая была устранена. Пострадавших в результате попадания в здание нет.
"В общей сложности на местах событий работали 65 пожарных и 14 единиц пожарно-спасательной техники", — отметили в ГСЧС.
Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в результате атаки на столицу ночью 30 октября к врачам обратилось девять граждан. Среди них есть 11-летняя девочка, получившая сильный стресс.
Ранее мы писали о том, что в ночь на 29 октября оккупанты выпустили по Украине 48 ударных дронов и одну баллистическую ракету.
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