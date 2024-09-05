В КМВА пояснили тактику дронової атаки з боку Росії

Київ під час нічної російської атаки дронами. Фото: REUTERS

Росіяни вкотре атакували Київ ударними дронами в ніч проти 5 вересня. Цього разу росіяни застосували іншу тактику запуску безпілотників по столиці.

Про це повідомили у пресслужбі КМВА у четвер, 5 вересня.

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Російські ударні безпілотники залетіли на територію України ще увечері 4 вересня близько о 22:00 з південного та східного напрямків. Під загрозою атаки перебували усі південні, північні, східні, центральні та частина західних областей України, в тому числі і Київ.

У столиці тривога пролунала близько опівночі і тривала понад 9 годин без перерв. У КМВА зазначили, що цього разу вони заходили у Київ поодинці, а не групками, як раніше. Втім, сили ППО успішно збили всі цілі.

"За даними оперативного зведення на цю хвилину в Києві без потерпілих та руйнувань. Зараз столиця без потенційних повітряних загроз. Але прошу усіх киян та гостей міста бути уважними і пильними — атака ворожих ударних дронів у інших регіонах України ще триває, і не виключено, що російські дрони можуть змінити курс і спробувати атакувати Київ. Тому слідкуйте за сигналами повітряної тривоги і бережіть себе!" — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.