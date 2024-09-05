В КМВА объяснили тактику дроновой атаки со стороны России

Киев во время ночной российской атаки дронами. Фото: REUTERS

Россияне в очередной раз атаковали Киев ударными дронами в ночь на 5 сентября. В этот раз россияне применили другую тактику запуска беспилотников по столице.

Об этом сообщили в пресс-службе КМВА в четверг, 5 сентября.

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Российские ударные беспилотники залетели на территорию Украины вечером 4 сентября около 22:00 с южного и восточного направлений. Под угрозой атаки находились все южные, северные, восточные, центральные и часть западных областей Украины, включая Киев.

В столице тревога раздалась около полуночи и продолжалась более 9 часов без перерывов. В КМВА отметили, что на этот раз они заходили в Киев поодиночке, а не группками, как раньше. Впрочем, силы ПВО успешно сбили все цели.

"По данным оперативной постройки на эту минуту в Киеве без пострадавших и разрушений. Сейчас столица без потенциальных воздушных угроз. Но прошу всех киевлян и гостей города быть внимательными и бдительными — атака вражеских ударных дронов в других регионах Украины продолжается, и не исключено, что российские дроны могут изменить курс и попытаться атаковать Киев. Поэтому следите за сигналами воздушной тревоги и берегите себя! – сообщил начальник КМВА Сергей Попко.