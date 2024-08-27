Атака на Киевскую область 27 августа – какие последствия и чем атаковал враг

Последствия российской атаки по Киеву. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Российские войска применили комбинированный метод при атаке на Киев 27 августа. Враг использовал разные типы ракет, а также ударные БпЛА. В нескольких районах столицы зафиксировали падение обломков сбитых ракет и беспилотников.

Об этом сообщил 27 августа начальник КМВА Сергей Попко.

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Ночью, 27 августа, россияне применили комбинированный метод атаки: в Киев запускали ударные БпЛА, баллистические, крылатые и аэробалистические ракеты. В Киеве четырежды объявляли воздушную тревогу, которая суммарно продолжалась более пяти часов.

"Сначала она была связана с атакой вражеских дронов, предварительно типа "Shahed". Беспилотники заходили на город волнами и по разным направлениям. Около трех ночи противник поднял в воздух несколько бортов МиГ-31К, которые выпустили ракеты "Кинжал" через Киевщину в направлении западных областей Украины", — пояснил Попко.

Вместе с ними одновременно взлетели стратегические бомбардировщики Ту-96МС и выпустили ракеты Х-101, атаковавшие Киев около 05:00.

Воздушный удар, как и вчера, 26 августа, закончился волнами атак баражирующих боеприпасов, то есть сочетающих в себе функцию беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, чтобы проводить разведки и наносить высокоточные удары.

Что удалось сбить и какие разрушения

Силы и средства противовоздушной обороны с начала этих суток уничтожили вокруг Киева около 15 ударных дронов и несколько ракет, однако точное количество обнародуют Воздушные силы впоследствии.

"Все, что летело на столицу Украины — уничтожено. По состоянию на эту минуту, по данным оперативной сводки в лесопарковых зонах Днепровского и Деснянского района зафиксировано падение обломков. В результате чего возникли очаги возгораний лесной подстилки. Некоторые уже ликвидированы, остальные — локализованы. Оперативные службы работают на месте. Информация о пострадавших не поступала. В столице — без разрушений", — заявил Сергей Попко.

Опасность жителей Киевской области

Несмотря на это, как предупредил начальник КМВА, в Киевской области на 09:11 продолжается воздушная тревога из-за вражеских БпЛА в небе. Дроны могут направляться на столицу, поэтому киевлян просят при объявлении воздушной тревоги немедленно направляться в укрытие.