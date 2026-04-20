Росіяни завдали удару по Київщині: є постраждалий і пошкодження будинків

Термінова новина

Уночі в понеділок, 20 квітня, росіяни атакували Київщину ударними дронами. У Броварському районі є постраждалий. Його госпіталізували.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Наслідки нічної атаки на Київщину 20 квітня

Травмувався чоловік 1974 року народження. Йому надають необхідну медичну допомогу. Зазнали пошкоджень два приватних будинки.

Новина доповнюється