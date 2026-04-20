Россияне нанесли удар по Киевской области: есть пострадавший и повреждения домов

Срочная новость

Ночью в понедельник, 20 апреля, россияне атаковали Киевскую область ударными дронами. В Броварском районе есть пострадавший. Его госпитализировали.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Последствия ночной атаки на Киевскую область 20 апреля

Травмировался мужчина 1974 года рождения. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Получили повреждения два частных дома.

Новость дополняется