Росіяни знову вдарили по станції метро "Лук'янівська" у Києві: фоторепортаж

Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

Російські війська у ніч проти 19 липня атакували Київ, зокрема, під ударом вкотре опинилася Лук'янівка. В результаті пошкоджена станція метро "Лук'янівська" та Лук'янівський ринок.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

Наслідки удару по Києву 19 липня

Кореспондентка розповіла, що ворог влучив у підземний перехід, який зазвичай використовували містяни, які не встигали добігти до метро. Під час сьогоднішнього обстрілу люди теж ховалися саме тут.

Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджені будівлі після атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE

У Шевченківському районі під атакою вже вкотрий раз опинилася станція метро "Лук'янівська", Лук'янівський ринок, а також будинки та автомобілі поблизу.

Пошкоджена станція метро "Лук'янівська". Фото: Новини.LIVE

Руйнування на Лук'янівському ринку. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

"Мама тримає тут (на Лук'нівському ринку — Ред.) свою точку. Сьогодні вночі все розбомбило вже другий раз. Маємо, шо маємо. Працюємо далі, бо хто буде, як не ми", — розповіла киянка Ксенія.

Руйнування на Лук'янівці. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару по Лук'янівці. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки на Лук'янівський ринок. Фото: Новини.LIVE

Водночас мешканка Лук'янівки Алла поділилася, що працює на ринку. За її словами, люди тільки почали повертатися до роботи та нормального життя після минулого обстрілу, а вже сьогодні була нова атака.

"Я тут працюю поряд, а через квартал живу. Йду і плачу, бо люди тільки почали повертатися і в нас з'явилася якась можливість купити овочі, фрукти, ягоди... і ось знову", — сказала жінка.

Зазначимо, що станом на зараз відомо про вісьмох постраждалих, ще одна людина — загинула.

Як писали Новини.LIVE, після російського обстрілу у Києві закрили станцію метро "Лук'янівська". Поїзди на "зеленій" лінії проїжджають станцію без зупинки.

Загалом пошкодження зафіксовані у п'яти районах столиці — Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Деснянському та Дніпровському. Окупанти били по Києву балістичними ракетами.